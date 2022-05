15 años a la vanguardia de la comunicación y el marketing digital, Comunica2 Emprendedores de Hoy

En las últimas décadas, el marketing se ha consolidado como una herramienta clave para cualquier negocio que busque prosperar en mercados que se han vuelto cada vez más competitivos.

A su vez, la creciente relevancia de los entornos digitales y las redes sociales han disparado el surgimiento de nuevas necesidades de comunicación para las empresas y las marcas.

En este contexto, Comunica2, fundada por los hermanos Rives en 2007, ha cumplido 15 años desde su creación. Para una agencia de marketing digital en Valencia como esta, haber logrado permanecer y destacar en el negocio durante tanto tiempo es una muestra de madurez que demuestra la consolidación del proyecto empresarial.

Más de 2.000 clientes en 15 años de trabajo Permanecer durante 15 años en un sector que ha atravesado cambios frenéticos y que se presenta sumamente atomizado no es una virtud menor. En todo este tiempo, Comunica2 ha trabajado con más de 2.000 clientes. A nivel nacional algunos de sus casos de éxito más destacados son Grupo Ybarra, Perfumerías Druni, Amstel, ITV Ice Makers, Vijusa, Frutas Bruñó, Fartons Polo, Grupo Santos, Grupo Logisiete, Laboratorios Casmara, Cámara de Valencia, Ficsa y Grupo cárnico Alejandro Miguel, entre muchos otros.

Tanto por su experiencia como por su presente la agencia de marketing digital en Valencia se encuentra hoy en uno de sus momentos de mayor esplendor. Parte de este presente fulguroso se debe a la madurez y experiencia que han conseguido sus distintos departamentos técnicos. Uno de los mayores méritos actuales de la empresa ha sido la rápida adaptación a los entornos digitales comunicativos que hoy dominan la escena de las marcas.

Una apuesta previsora e innovadora por los servicios digitales Según el CEO de Comunica2, Miguel Rives, la permanencia de la empresa durante 15 años y el éxito actual se deben a que, de manera previsora e innovadora, la agencia supo dar un giro de 360º a su enfoque de trabajo para centrarse y especializarse en servicios digitales.

Hoy, de manera retrospectiva, el cambio de estrategia implementado durante los años 2011 y 2012, cuando el comercio digital y las redes sociales justo empezaban a despuntar y eran apenas una anécdota, es considerado fundamental para explicar el presente exitoso de Comunica2. Por aquel entonces, el mayor volumen de los recursos publicitarios en España pasaba por los que hoy son considerados como los medios tradicionales.

Lo que antes fue una apuesta hoy es una realidad. Actualmente, nadie duda del impacto y la importancia de los medios digitales para lograr el crecimiento de los negocios. “Hoy en día, ya no podemos venir de un entorno digital o un marketing digital del mañana, sino del hoy”, ha explicado Miguel Rives.

Tal como ha agregado el CEO de Comunica2, con motivo del aniversario de la agencia de marketing digital en Valencia, estas prácticas innovadoras de comunicación a través de internet, redes sociales y otros recursos están cada vez más presentes en todos los ámbitos cotidianos del día a día de las personas.



