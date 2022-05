Productos de nutrición deportiva ecológica de la mano de Mediterranean Superfoods Emprendedores de Hoy

Cada vez son más las personas que, buscando un estilo de vida sostenible, recurren a alimentarse de manera ecológica.

Esta tendencia ha tenido influencia en la mayoría de las categorías de alimentos y bebidas y la nutrición deportiva no es la excepción.

En los últimos años, los fabricantes de suplementos deportivos han avanzado en la elaboración de versiones vegetales de sus productos más populares. Esto con la finalidad de atraer al creciente número de consumidores ecológicos. Es por este motivo que se ha dado el lanzamiento de productos de nutrición deportiva elaborados a partir de ingredientes veganos o de origen no animal.

La tienda online Mediterranean Superfoods ofrece en su catálogo todos los productos de nutrición ecológica necesarios para cubrir las necesidades de los deportistas.

Nutrición deportiva ecológica de la mano de Mediterranean Superfoods Los productos deportivos ofrecidos por Mediterranean Superfoods están especialmente pensados para obtener un buen equilibrio entre la alimentación y el ejercicio físico. Algunos de los más buscados por los consumidores son las proteínas vegetales en polvo, a base de guisantes, arroz y cáñamo. Los batidos realizados con estas se convierten en una gran dosis de proteínas para consumir antes o después del entrenamiento.

Este tipo de sustancias, en comparación con otras de origen animal, aportan fibra, lo cual las hace mucho más fácil de digerir. Aparte de ello, su consumo supone una contribución de minerales y vitaminas, además de aminoácidos que ayudan a mantener una buena salud y un sistema inmune fuerte.

Otro producto destacado es la levadura nutricional, un superalimento que ayuda a elevar el valor nutritivo de cualquier preparación. Está enriquecido con vitamina B12, permitiendo a los consumidores de vegetales suplir las carencias que tienen. También disponen de proteínas vegetales complementadas con aminoácidos, lo cual garantiza que el producto ofrezca un aporte muscular óptimo.

Una tienda de productos ecológicos que mantiene su compromiso con el medioambiente Todos los productos comercializados por Mediterranean Superfoods están elaborados con ingredientes biológicos, sin organismos modificados genéticamente. Además de esto, las proteínas son veganas, por lo que no contienen ingredientes animales ni derivados. Otra característica de sus productos que tiene gran relevancia es la ausencia de gluten y lactosa. Esto los convierte en aptos para celíacos e intolerantes a la lactosa.

Siguiendo su compromiso con el cuidado del medioambiente, emplean para el empaquetado botes de papel o envases de plástico completamente reciclables. Además, mantienen una relación precio/calidad inmejorable, demostrando de este modo que lo ecológico no tiene que ser caro.

Mediterranean Superfoods no solo ofrece a los deportistas fórmulas de calidad, sino que emplea procesos de producción sostenible, que fomentan la eficiencia energética y el uso óptimo de recursos naturales.



