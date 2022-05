Tantrum CBD expone los beneficios del CBD en el deporte y calidad de vida

Empecemos por la base de que el CBD es un tratamiento contra el dolor no psico toxico, con propiedades anti inflamatorias, analgésicas además de ayudar al descanso Desde el desbloqueo de la WADA (World Anti-Doping Agency) en el año 2018 del CBD como sustancia no permitida en deportistas profesionales, se ha abierto un gran debate sobre los beneficios de esta sustancia a la hora de realizar deportes normales y de alto rendimiento.

Los estudios científicos verifican las propiedades: Anti inflamatorias, Analgésicas y su ayuda al descanso, pero la lista no termina. Ya que en los últimos estudios se reportan beneficios en la recuperación después de una sesión de entrenamiento extenuante , aumento de la resistencia, mayor crecimiento del musculo y dos de sus grandes virtudes son: fortalece en sistema inmunológico y ayuda a los deportistas a reducir el estrés que soportan antes de una competición.

La lista de deportistas profesionales que usan CBD de forma oficial es muy amplia y algunos de escala internacional como:

Nate Diaz, Mike Tyson, Rob Gronkowski, Eugene Monroe, Charley Hoffman

En el año 2020 los Doctores:

· Danielle McCartney,

· Melissa J. Benson,

· Ben Desbrow,

· Christopher Irwin,

· Anastasia Suraev,

· Iain S. McGregor

Publican el articulo:

Cannabidiol and Sports Performance: a Narrative Review of Relevant Evidence and Recommendations for Future Research.

En este estudio hacen mención a los prometedores resultados en deportes de alto rendimiento añadiendo CBD, recalcan que al no haber una pauta clara en la dosificación, es el propio usuario el que tiene que ir haciendo un uso gradual de esta sustancia hasta llegar a unos resultados satisfactorios.

Varias empresas del sector ya están dirigiendo su foco al deportista ya que los beneficios son reales y los reportes empiezan a ser más amplios. Entre ellas se encuentra la Startup Madrileña Tantrum CBD, que cuenta con el respaldo del Laboratorio CannaB2Bis Healtcare también de Madrid. Esta Startup se ha centrado desde su nacimiento en ofrecer a los deportistas sean o no profesionales una gama de productos de CBD de una calidad insuperable en el mercado Español.

Con su eslogan 'Tantrum eres tú' están llegando al sector deportivo y consolidándose como la empresa referente especializada en este sector.

La empresa madrileña es la prueba de los beneficios reales del CBD en el deporte. Ya que cuentan en la actualidad con más de 12 deportistas profesionales en territorio español que son imagen de Tantrum CBD, su última incorporación ha sido el Rider Petr Vorobyev abriendo la marca al territorio internacional.

El pasado 14 de mayo fueron uno de los patrocinadores de La Vuelta a la Jarosa, un clásico de la comunidad de Madrid, que reunió a más de 500 corredores en esta carrera de 10 km por el entorno natural de la Sierra de Guadarrama.

Tantrum lo utiliza toda clase de personas realicen o no deportes, ya que su calidad es una diferencia que les hace destacar en el mundo del CBD, siendo una de las unicas enpresas del sector que realmente formula y fabrica sus productos en España.