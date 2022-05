Por fin, un único sitio para consultar las propuestas culturales en Logroño y La Rioja Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 16:56 h (CET) La Listilla lanzó en 2019, justo unos meses antes de la pandemia, el servicio gratuito de agenda cultural y de planes de ocio. Más de dos años después es ya por usuarios y por número de consultas la agenda más cultural más popular en Logroño y La Rioja La desdicha quiso que justo después de lanzar el servicio en 2019 la pandemia paralizara toda actividad cultural y con ello el servicio de La Listilla. Fueron meses complicados dónde la posibilidad de ver todo el trabajo de más de 1 año esfumándose fue muy real. Sin embargo, La Listilla resistió. Con dificultades de todo tipo y a medida que la cultura cogía aliento el número de usuarios de esta agenda cultural de Logroño y La Rioja crecía y con ello la esperanza para el proyecto. En 2022, La Listilla suma ya más de 11.000 usuarios de alcance y es la agenda de planes y cultural más consultada en Logroño y La Rioja.

"La aceptación que hemos vivido, y por la que nos sentimos orgullosos y agradecidos a partes iguales se debe, principalmente, a la facilidad con la que alguien puede consultar 1 ó 10 veces al día los planes y la información de cada uno", afirman desde La Listilla. La compra de entradas y la consulta de las programaciones de las distintas salas son dos de los servicios más utilizados.

La Listilla publica los planes y propuestas culturales locales en Logroño y La Rioja. Quién entra en su web puede consultar de forma ordenada en tiempo y categorías todas las opciones para saber qué hacer hoy en Logroño, por ejemplo, de forma fácil y rápida.

Los fans de la música pueden consultar la programación, por ejemplo, de la sala Fundición Logroño, la sala Stereo Logroño o la programación del Rioja fórum. Aquellos a quiénes les gusta el teatro pueden consultar la programación del Teatro Bretón en Logroño y de Sala Negra de forma sencilla. Para los cinéfilos encontrar la programación mensual de la Filmoteca Rafael Azcona no será nunca más un problema.

Además, las exposiciones en Logroño y La Rioja también están recogidas y ordenadas de tal forma que el usuario siempre sabe cuáles está disponibles según el día de la semana.

Los festivales también encuentran su espacio destacado en La Listilla, consecuencia de esto encontrar las programaciones de festivales tan populares como MayoJazzea, Rock Land Art Fest, Fardelej, o Muwi es muy sencillo.

Un servicio muy utilizado es la lista de difusión de Whatsapp. Con el objetivo de acercar la cultura a la gente La Listilla envía un resumen de forma semanal con las opciones más interesantes. Este, como el resto de servicios, son totalmente gratuitos y cuentan desde La Listilla: "Al final, recibir un Whatsapp con el resumen de las opciones culturales y planes disponibles nos ayuda a recordar que debemos salir a disfrutar de nuestra ciudad y entorno, porque seguro nuestra salud mental nos lo agradecerá. Las suscripciones a esta lista de difusión no paran de crecer".

"Estamos cocinando algunas nuevas características/servicios para acercar aún más la cultura al mayor número posible de gente en Logroño y La Rioja, que es nuestra misión principal. Seguramente necesitaremos el apoyo de entidades culturales privadas y estamentos públicos, pero creemos que cuando vean las propuestas trabajarán con nosotros para sacarlas adelante." afirman en La Listilla donde, a pesar de la alegría por los resultados conseguidos a día de hoy, recuerdan: "Aún queda mucho trabajo por hacer en favor de la cultura en Logroño y La Rioja".

