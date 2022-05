Pegasus no es perfecto, Grupo SAI tiene la clave Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 12:30 h (CET)

En los últimos días, el caso Pegasus y el espionaje masivo realizado en móviles de una gran cantidad de personas ha llamado la atención.

Hasta ahora, se conocen casos que incluyen desde personalidades del fútbol, hasta de la política española. Todo ello ha demostrado lo que ya muchos sospechaban; la posibilidad real de que la privacidad individual pueda ser violada por terceros, espiando a través de teléfonos móviles hackeados. Por esta razón, muchos ya han recurrido a empresas especializadas en ciberseguridad, como Grupo SAI, quienes poseen recursos y herramientas necesarias para garantizar la privacidad e invulnerabilidad de sus dispositivos móviles.

Espionaje móvil, una realidad que ya se ha hecho noticia en España Los teléfonos móviles inteligentes de hoy en día se han convertido en una especie de caja fuerte digital en la que se guarda información relevante y muy sensible a nivel personal e incluso corporativo.

A través de estos dispositivos se tiene acceso a correos electrónicos, archivos personales, imágenes, vídeos, chats, audios, conversaciones, cuentas bancarias, sonido ambiente, geolocalización y mucho más. Esto quiere decir que si un teléfono móvil es intervenido y espiado, un desconocido tendría total acceso a toda esta información, algo que no solo es ilegal, sino que además representa un altísimo riesgo para su propietario.

El caso del software espía Pegasus, que ha escandalizado a España, es precisamente una muestra de que esta amenaza es real, que está sucediendo ahora mismo y que podría pasarle a cualquiera. En este contexto, la preocupación crece cada vez más en personas e, incluso, empresas, para quienes el robo o pérdida de información puede tener graves consecuencias.

Una solución ante el espionaje y jaqueo de teléfonos móviles En España, una de las mejores agencias de investigación y especialistas en ciberseguridad es el Grupo SAI, que en conjunto con Intel Key, una consultora de seguridad con presencia en Europa y Estados Unidos, tiene los sistemas, herramientas, software y equipo de fabricación alemán e israelita como Cellebrite©, XRY© capaces de detectar y eliminar incluso el software Pegasus. Esto le permite ofrecer a sus clientes tres niveles de securización, el blindaje, la detección y la eliminación de cualquier malware espía por sofisticado que sea.

La potencia de sus sistemas les permite garantizar la integridad y confidencialidad de cualquier información, comunicación o espacio físico. Ahora bien, si el cliente ya ha sido víctima de espionaje y jaqueo, el equipo de expertos de la empresa también puede ayudarle. En estos casos, hacen uso de la informática forense, utilizando las más sofisticadas y modernas herramientas de extracción de información y recuperación de datos de alta complejidad.

En pocas palabras, Grupo SAI habría detectado a Pegasus si este hubiera estado instalado en cualquiera de sus clientes, gracias a los recursos de los que disponen para garantizar la detección de spyware o cualquier otro sistema espía. De hecho, su efectividad no solo se limita a los teléfonos, sino que también funcionan perfectamente en ordenadores, tablets o smartwatchs. En todo caso, cualquier duda al respecto puede ser respondida directamente por la compañía a través de su página web oficial.



