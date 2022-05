Emcesa da un giro a la alimentación saludable con sus productos omega-3 Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 16:31 h (CET) Morcillas, chorizos, chistorras o longanizas son algunos de las alternativas deliciosas que la empresa ofrece a los distribuidores El incremento de productos saludables es ya una realidad. Las grandes superficies y supermercados están empezando a incluir en su stock habitual estas opciones, entre los que se incluyen las carnes.

Tras la pandemia muchos consumidores han decidido sumarse a cambiar su estilo de vida con una alimentación más equilibrada. Sin embargo, debido al acelerado ritmo, cada vez existe menos tiempo para cocinar y resulta más difícil seguir comiendo sano y equilibrado sin renunciar al sabor.

Por ello, Emcesa, empresa especialista en productos cárnicos, ha dado un giro a la alimentación saludable apostando por la innovación de nuevos alimentos con ingredientes con un perfil nutricional equilibrado para dar al cuerpo el bienestar necesario día a día.

Y es que la sociedad evoluciona a una velocidad supersónica y la investigación mejora todos los ámbitos, incluida la industria alimentaria, sumida en un giro intenso de cara a los próximos años.

Así, los productos saludables de Emcesa están elaborados con aceite de oliva y con ácidos grasos omega-3. Son fruto de un proyecto de innovación de tres años de duración en colaboración con un centro tecnológico europeo de reconocido prestigio.

Los ácidos grasos omega-3 no son producidos por el cuerpo y, por tanto, hay que incorporarlos al organismo mediante la alimentación. Se encuentran sobre todo en el pescado azul y en algunos alimentos enriquecidos, como es el caso de las morcillas de Emcesa, y son esenciales para prevenir las enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, procesos inflamatorios, enfermedades pulmonares y de la piel. Según diversos estudios científicos, estos ácidos grasos también pueden reducir los riesgos y síntomas de otros trastornos, incluyendo diabetes, accidente cerebrovascular, artritis reumatoidea, asma, enfermedad intestinal inflamatoria, colitis ulcerativa y deterioro mental.

Morcillas 100% saludables

En su catálogo se encuentran las morcillas saludables de arroz y cebolla, un producto elaborado con aceite de oliva, 0% de grasa de cerdo y ácidos grasos omega-3.

Otros productos saludables

Pero eso no es todo, ya que la empresa toledada también dispone otros productos saludables como chorizo, chistorra, longaniza blanca, hamburguesas y carne picada de cerdo y vacuno

En definitiva, una alternativa deliciosa, 100% natural y ¡lista para comer!

