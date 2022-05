LeadDesk trae la solución para aquellas empresas que tienen problemas con el marcador predictivo Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 12:17 h (CET)

Hoy en día, las opciones de software para call center inteligente son populares por sus diversas ventajas, entre las que se acentúan sus modos de marcación.

Tanto el marcador predictivo como el progresivo son los más populares y son buenas opciones, sin embargo, muchas organizaciones ignoran que existen otros modos de marcación que podrían adaptarse mejor a sus necesidades. LeadDesk es una empresa que va mucho más allá de los sistemas convencionales y dispone de un software de ventas y atención al cliente. Este sistema cuenta con 8 modos de marcación que se ajusta mejor a los requerimientos de los usuarios, cuando se tiene un equipo de ventas outbound.

Consideraciones a tener en cuenta sobre el marcador predictivo El marcador predictivo se caracteriza por marcar números telefónicos y los coloca en contacto con los agentes disponibles. Utiliza un estilo de llamadas en paralelo considerando algunos factores como las líneas de operador disponibles, llamadas respondidas, en espera, ocupadas, entre otros. También se basa en algoritmos estadísticos con el propósito de disminuir el tiempo de espera entre llamadas de los operadores, por ello, se considera que incide de forma positiva en la productividad.

Pese a que este tipo de marcación automática está pensada para aumentar la efectividad laboral, su lógica de predecir el momento en que un agente estará disponible para la próxima llamada no es muy efectiva, ya que en ocasiones marca el número telefónico con mucha antelación. A diferencia de los otros sistemas, la tasa de llamadas perdidas es mayor, por ello, no siempre es una solución eficaz que mejora la productividad ni facilita la comunicación con los agentes.

Adaptar el sistema de marcación de acuerdo al proceso de ventas elegido LeadDesk es un software que dispone de las herramientas adecuadas para gestionar eficazmente un gran número de leads y solicitudes a través de la comunicación, conectando a la persona adecuada, a través de un canal oportuno, con una solución efectiva que se adapta a las necesidades del momento.

Este sistema es de fácil manipulación y cuenta con un soporte que guía a los agentes a alcanzar altos niveles de rendimiento en ventas y atención al cliente, convirtiéndose en una efectiva solución en la nube de call center para equipos de ventas y atención al cliente. Dispone de 8 modelos de marcación automática para gestionar las ventas en las organizaciones y pueden adaptarse fácilmente a las necesidades del proceso comercial: modo progresivo, semi-progresivo, manual, predictivo, powerdialer, adaptado para segmentos B2B y B2C, gestión de bases de datos y gestión de contactos con integraciones de los principales. No siempre los sistemas de marcado predictivo o powerdialer más populares son los mejores, por ello, lo más recomendable es asesorarse con un equipo como el de LeadDesk para elegir el ideal de acuerdo a los requerimientos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.