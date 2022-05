Hipoges anuncia en su Town Hall 2022 beneficios de 5.000 millones en activos gestionados Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 15:52 h (CET) En su evento corporativo anual el grupo también anunció un crecimiento del 35% durante 2021. Además, confirmó que se gestionarán 3.000 activos más gracias a su nueva línea en Rental Management. En concreto, los hitos fueron retransmitidos in streaming para España, Portugal, Italia y Grecia el pasado 1 de abril, con un éxito de asistencia sin precedentes alcanzando 900 empleados conectados Hipoges, empresa de referencia en Asset Management, volvió a celebrar el pasado 1 de abril su evento anual y de carácter corporativo Town Hall 2022. La sesión, retransmitida en directo y de forma online para todas las personas de la plantilla, estuvo marcada por los importantes logros que ha alcanzado el grupo en 2021 y durante el primer trimestre de 2022. De entre los hitos más señalados en la sesión, los 5.000 millones de euros que el grupo ya acumula en activos gestionados, o un crecimiento en 2021 que asciende al 35% en comparación con las cifras de 2020.

A lo largo de una hora y media aproximadamente, representantes de Hipoges como Hugo Velez, General Manager Partner, Claudio Panunzio, General Manager Partner, Margarida Maia, Chief Services Officer, Juan Ramón Prieto, Chief Operations Officer y Marta Márquez, Chief Finance Officer, llevaron a cabo la presentación de un balance: ‘’muy positivo del año 2021’’.

La nueva línea de negocio e imparable expansión europea del servicer

Los logros del servicer el pasado 2021 han supuesto la adquisición de 13 nuevos clientes, además de prestar servicios corporativos a más de 50 empresas. Por otro lado, se ha reforzado notablemente la plantilla, con ya más de 1.000 empleados en sus filas. Un vasto equipo que se reparte en los cuatro países en los que opera actualmente el grupo: España, Portugal, Grecia e Italia.

En el acto también anunciaron los nuevos objetivos marcados para 2022. Con el desafío principal de seguir creciendo a todos los niveles y cimentar su liderazgo en el mercado, este año Hipoges se propone nuevos retos: trabajar en otras líneas de negocio y superar los objetivos alcanzados en 2021. Además de los resultados presentados, el evento se centró en destacar dos momentos muy importantes para Hipoges: por un lado, la puesta en marcha de una nueva línea de negocio, Rentals Management, con 3.000 activos bajo gestión y, por otro, la reciente incorporación de Domus Residential Services, para la comercialización de ciertas promociones y activos inmobiliarios.

Pero no han sido las únicas noticias de las que Hipoges ha hecho balance en su Town Hall. También se citó la incorporación de la plataforma italiana Axis S.p.A, hecho que ha permitido que el servicer mejore cualitativamente la oferta para sus clientes. Asimismo, y haciendo honor a su continua expansión europea, también se quiso recordar la transición del nombre de la empresa a únicamente ‘’Hipoges’’, abandonando así el nombre de ‘’Iberia’’ de su nomenclatura habitual.

Hipoges, siempre pensando en su plantilla y equipo

Asimismo, esta edición de TownHall 2022 presentó la unificación en una misma sesión del evento, a las 11:00 am, hora española, cuyo objetivo fue que todas las personas de la plantilla se pudieran conectar al mismo tiempo. Así, independientemente del país donde operaran -España, Portugal, Grecia o Italia- tuvieron la facilidad de conectarse en similar horario (en anteriores ocasiones se realizó una sesión por país, por lo que la duración del evento fue mucho más extensa).

Por último, cabe destacar que Hipoges pudo contar en el evento interno con la asistencia de una media de 850 oyentes, siendo el pico máximo de audiencia 900 personas conectadas. En la actualidad, el servicer continúa trabajando en su expansión y diferentes líneas de negocio, y así poder transmitirlo en la siguiente edición de Town Hall, cuyo lugar y fecha el grupo comunicará más adelante.

