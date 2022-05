Aumento de ingresos y sostenibilidad: las ventajas de ser colaborador de Gana Energía Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 15:53 h (CET) La compañía ha puesto en marcha un sistema que facilita la gestión de contratación y hace que el proceso sea accesible y transparente para el consumidor. Los negocios colaboradores podrán ofrecer a los usuarios tarifas sostenibles y económicas para reforzar su compromiso medioambiental al tiempo que generan un ingreso extra Facilitar los trámites de contratación y humanizar el sector eléctrico: bajo estos dos pilares, claves desde su creación, Gana Energía está en proceso de expansión del canal colaborador para que todo tipo de comercios, independientemente del sector, puedan ofrecer los servicios de la compañía eléctrica.

Esta propuesta, según afirman desde la compañía, supondrá la dinamización de la economía, ya que cualquier negocio puede abrir esta nueva vía de ingresos y ver incrementada su facturación, tanto si ya tiene una cartera de clientes como si no.

Para el consumidor supone un modelo más accesible y cercano en la relación con su compañía eléctrica. De esa manera, busca romper la sensación de frialdad y deshumanización del sector energético. Además, la tendencia es la búsqueda de compañías energéticas que proporcionan tarifas más económicas y que ofrecen energía procedente de recursos 100% renovables.

Llevar a cabo las nuevas contrataciones es fácil para los colaboradores, ya que las tarifas que ofrece Gana Energía son muy sencillas de gestionar y proporciona unas facturas muy comprensibles. Además, estas tarifas no tienen ningún tipo de permanencia, lo que supone una gran ventaja competitiva.

Ventajas de ser colaborador

Ofrecer las tarifas de Gana Energía supondrá un beneficio extra para los negocios colaboradores. Por cada nuevo contrato, la comercializadora tiene cerrados programas de comisionado.

Formación sobre los aspectos más relevantes del sector eléctrico. También se proporciona una guía más específica sobre los productos y herramientas que ofrece Gana Energía en sus establecimientos colaboradores.

Contacto y acceso a un equipo de expertos para atender cualquier duda e inconveniente que pueda surgir durante la gestión. Para empezar a colaborar con Gana Energía solo hay que visitar la sección de la web “¿Cómo ser colaborador?”.

Con este programa, la comercializadora energética low cost pretende incentivar la actividad económica del sector, convirtiéndolo en un negocio accesible y transparente para cualquier ciudadano, acercándose a ellos a través de sus establecimientos de confianza.

Sobre Gana Energía

Gana Energía es una empresa comercializadora independiente que ofrece energía 100% renovable. Fue fundada en 2015 con el objetivo de ofrecer los precios más competitivos del mercado y un servicio transparente, poniendo el foco en el ahorro y la satisfacción y tranquilidad del cliente. Actualmente opera en España peninsular y Baleares.

La compañía se diferencia, entre otros aspectos, por ofrecer las tarifas a precio de coste o indexadas más asequibles del mercado, tanto para el sector residencial -su principal área de negocio- como para industrias, grandes empresas y PYMES. Además, se caracteriza por ofrecer un trato cercano, hacer las gestiones sencillas para el cliente y ser totalmente transparentes. Como asesores energéticos, ofrecen un estudio personalizado de consumo al cliente para recomendar las tarifas que mejor se adaptan a sus necesidades. En el mes de marzo de 2022, el comparador CNMC valora muy positivamente a Gana Energía respecto a rentabilidad y eficiencia.

