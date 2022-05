Green Beauty Congress, la cita natural más esperada en el sector de la belleza Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 16:08 h (CET) Beauty Cluster y Mentactiva co-organizan la IV edición del Green Beauty Congress el próximo 8 de junio coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos. La jornada, patrocinada por CAAE, Distributies, Imago, Inquiaroma, Lehvoss y Provital, pretende promover esta cosmética e impulsar oportunidades de negocio y dar a conocer innovaciones y tendencias. Se llevará a cabo un reto de formulación y una campaña de crowdfunding con la fundación The Ocean CleanUp para ayudar a limpiar el fondo marino Barcelona, 19 de mayo de 2022. Los profesionales del sector y amantes de la cosmética natural tienen cita el próximo 8 de junio en el Green Beauty Congress que co-organizan el Beauty Cluster y Mentactiva, escuela online de formulación de cosmética natural para emprendedores y patrocina CAAE, Distributies, Imago, Inquiaroma, Lehvoss y Provital. Es un evento online 360º que este año coincide con el Día Mundial de los Océanos y tocará temas en torno a ello además de compartir información, debatir sobre estrategia y marketing de producto natural, regulación, formulación y mercado.

El objetivo del Green Beauty Congress es promover este tipo de cosmética que lleva años pegando fuerte en la industria e impulsar las oportunidades de negocio que surgen en torno a ella, así como dar a conocer innovaciones, tendencias y casos de éxito. El Foro está dirigido principalmente a directivos y técnicos de toda la cadena de valor de la belleza, tanto de empresas que están trabajando en el ámbito natural como aquellas de sectores afines que quieran adentrarse a este nicho de mercado.

El programa cubrirá desde la innovación, clave en el desarrollo y formulación de producto, tendencias con la explosión de marcas nativas digitales que han eclosionado a raíz de la pandemia cimentando valores como la sostenibilidad o el compromiso social, las novedades en materia de regulación cada vez más unificada a nivel europeo, y la importancia del packaging y la búsqueda constante para reducir la huella de carbono e hídrica.

Una vez más tendrá lugar un Formulation Challenge que en esta ocasión patrocina la compañía Biogründl y en el que cualquier profesional podrá presentar de manera gratuita su fórmula a este reto antes del 1 de junio. El ganador obtendrá un curso 100% bonificado en formulación de cosmética sólida natural de Mentactiva, una vela aromática personalizada de Noreste Studio y una visita guiada por las instalaciones de la Biogründl Station en Darmós, Tarragona.

Compromiso a favor de la limpieza del fondo marino

Dada la coincidencia del Green Beauty Congress con el Día Mundial de los Océanos, la organización no quiere perder la ocasión de apoyar la causa. Los océanos cubren el 70% de la superficie del planeta y alberga el 95% de la vida que habita y se baraja que en 2050 habrá más plásticos en el mar que peces viviendo en él. Por este motivo y con el propósito de ser una industria cada vez más verde y azul se ha creado en colaboración con Imago y Provital una campaña de Crowdfunding. Cualquier profesional del sector, en nombre de la empresa o bien a título personal, puede realizar su donación a través de la página del Congreso hasta el 19 de junio y seguir esta iniciativa a través de las cuentas oficiales @beautycluster_official y @mentactiva donde todos los beneficios se destinarán a la fundación The Ocean CleanUp.

Acerca de Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal.

Integrado por más de 200 empresas, es el clúster líder del sector de belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).

Sobre Mentactiva



Mentactiva es una plataforma de e-learning que ofrece cursos de cosmética natural rigurosos y con base científica para aquellas personas que quieran profesionalizarse en el sector y emprender su propio negocio. Ofrecemos contenidos interactivos en español elaborados por expertos de cada área.

La empresa es un proyecto internacional online enfocado al mercado de habla hispana (España y LATAM) y se ha convertido en referente en formación para emprendedores del sector y formuladores cosméticos.

