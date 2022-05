El Congreso de los Diputados debatirá una Proposición no de Ley para el reconocimiento del valor de la industria española del hábitat Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 12:12 h (CET)

La propuesta defiende el peso del sector industrial del hábitat con base en las cifras de empleo, exportaciones e innovación que genera su actividad.

Se debatirá en una próxima Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Valencia, 19 de mayo de 2022.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para reconocer la importancia de la industria española del hábitat. Caracterizada por tener unos estándares muy altos de innovación, diseño y calidad en sus productos, en sus estrategias de comercialización y en la diferenciación respecto a terceros países, la propuesta recoge el importante peso que este sector representa, tanto en niveles de empleo y exportaciones, como en valor económico. La propuesta, que se debatirá en una próxima Comisión de Industria, Comercio y Turismo ha sido muy bien recibida por la industria que, a su vez, espera el apoyo del resto de los grupos políticos presentes en esta comisión, según responsables de la Federación Hábitat.

La industria española del hábitat engloba en la actualidad a empresas de grifería, cocina y baño, iluminación y domótica, muebles y textiles para el hogar y mobiliario técnico. Trabaja para que los espacios ofrezcan una mayor calidad de vida y bienestar a las personas que los habitan. Características a las que se suma el amplio potencial que tiene en la generación de empleo, así como por su elevada competitividad internacional. También destacan los elevados índices de innovación y exportación de sus productos a otros países. Valores que el INE refuerza con cifras; y es que más de 17.000 empresas, en su mayoría de pequeño y mediano tamaño, componen esta rama que supone un 10% de la industria manufacturera española, que representa un valor de producción de cerca de 14.000 millones de euros que permiten dar empleo a unas 110.000 personas.

La industria española del hábitat, intensiva en diseño, innovación y sostenibilidad, y de un alto valor añadido, puede jugar un papel decisivo en la modernización de la vivienda y la edificación, para que todos los elementos de un espacio puedan atender a los retos futuros de transición energética y de transformación sostenible y digital, sin perder de vista como primer objetivo la seguridad, bienestar y confort de las personas.

De este modo, la Proposición no de Ley (PNL) insta al Gobierno a apoyar y reconocer a la industria como uno de los elementos esenciales en las actuaciones de rehabilitación de viviendas y del parque edificatorio con el objetivo de modernizar y renovar los elementos que las integran, garantizando la cadena de valor e impulsando un parque de viviendas diseñado y adaptado a las necesidades de las personas y que cumpla los principios de seguridad normativa, sostenibilidad y calidad en línea con lo que viene exponiendo la Federación Hábitat entre sus diferentes grupos de interés.

Finalmente, el Grupo Socialista en el Congreso propone a la Comisión que esta industria acceda de forma eficiente a fondos europeos para impulsar su competitividad. Y, a su vez, recoge la importancia de colaborar con las organizaciones empresariales del sector en el impulso y coordinación de las políticas públicas que consoliden su competitividad a nivel nacional e internacional, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y, asimismo, la propuesta incluye la importancia de impulsar la formación dual y cualificación de las personas empleadas con el objetivo de incidir en la importancia de la calidad profesional y laboral.

Sobre la Federación Hábitat de España La FHdE se constituye como organización paraguas para coordinar las acciones de las organizaciones empresariales que forman parte de ella, dirigidas a influir sobre las administraciones públicas autonómicas, española y europea, en sus decisiones de carácter social, político, económico, tecnológico y medioambiental, para que estas sean favorables al desarrollo sostenible de la industria española del hábitat, de sus empresas, equipos humanos, clientes, proveedores y colaboradores, así como del resto de sus grupos de interés estratégico. Y, para ello, agrupa a organizaciones empresariales con intereses comunes a las que, a su vez, reúne como espacio de colaboración intersectorial para reforzar su presente y como foro de reflexión estratégica para su devenir futuro.

Su propósito es lograr que la industria española del hábitat alcance, refuerce y mantenga una posición de liderazgo respecto de sus competidores internacionales, basada no solo en los procesos empresariales de innovación y de adaptación a los cambios en sus activos, recursos y competencias, tangibles e intangibles, sino también a través de una misma imagen reputacional.

Está compuesta por las siguientes organizaciones de pleno derecho: Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC); Asociación Nacional de Fabricantes de Grifería y Valvulería (AGRIVAL), Asociación Nacional de Fabricantes de Muebles, Accesorios y Mamparas de Baño (AGRUBAÑO); Federación Española de Asociaciones de Industriales y Exportadores de Iluminación Decorativa (FEDAI); Asociación Española de Industriales del Mueble y Afines (AEIMA) – Federación Valenciana de la Madera y el Mueble (FEVAMA) y Asociación Regional de la Madera de Murcia (AREMA); Textil Hogar de España – Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL); y Asociación de Fabricantes asociados de Mobiliario y Equipamiento General de Oficinas y Colectividades (FAMO).



