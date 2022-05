Despacho de abogados Romero, expertos del derecho en materia laboral, urbanismo y extranjería Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 12:15 h (CET)

El despacho de abogados Romero ofrece sus servicios, tanto en Murcia como en Almería, con letrados con mucha experiencia en derecho, especializados concretamente en el área de extranjería, laboral y urbanístico.

Las personas de la zona que necesiten asesoramiento jurídico profesional para la defensa de sus derechos e intereses pueden recurrir a este despacho, donde encontrarán la ayuda que necesitan. Los abogados de esta firma no solo se caracterizan por ofrecer una atención cercana y personalizada, sino que además también se encargan de analizar en detalle cada caso, para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones.

Especialistas en derecho urbanístico, laboral y de extranjería en Almería y Murcia El despacho de abogados Romero tiene actualmente oficinas disponibles en Murcia, Lorca y Vélez Rubio, por lo que las personas también podrán contar con los servicios de estos abogados en Almería.

Sus áreas de especialidades son, en primer lugar, la extranjería e inmigración, ayudando a quienes necesiten, por ejemplo, reagruparse con sus familiares en el país, obtener la residencia por diferentes motivos o la nacionalidad. En esta área también pueden proporcionar representación legal ante la posibilidad de deportación, recurriendo a recursos o alegaciones que detengan el proceso.

Otra de las especialidades de los abogados del despacho es el área laboral. Ellos pueden ayudar en situaciones tales como negociaciones, resolución de conflictos, indemnizaciones, arraigo laboral y despidos, entre otras. De la misma manera, se encargan de casos relacionados con el derecho urbanístico, encargándose de la tramitación de licencias de obras, de ofrecer asesoramiento urbanístico, resolver litigios e incidencias asociadas a ejecución de obras, propiedad de terrenos, etc.

Por último, los abogados del bufete Romero también cuentan con un amplio conocimiento y experiencia en otras ramas del derecho, tales como el penal, administrativo, tributario o civil.

Se centran en la atención personalizada y cumplen su compromiso con los clientes Una de las cosas que distingue a este despacho es el compromiso que adquieren con las personas que acuden a ellos. Sus abogados se encargan de ofrecer atención y asesoramiento gratuito, con el fin de que sus clientes conozcan en detalle sus derechos y las posibles soluciones a las que pueden adherirse.

Una vez terminada esta primera fase, los especialistas realizan el análisis detallado y concienzudo de cada una de las obligaciones y contratos que afectan a sus clientes, así como todas las demás características de su caso. De esta manera, logran trazar una ruta de acción que garantice el logro de los resultados esperados.

Para contactar con el bufete y solicitar la ayuda de sus abogados, el despacho cuenta con dos canales de contacto principales, que son su correo electrónico o su teléfono directo. Ambos están disponibles en su página web, en la que además hay mucha más información acerca de sus servicios.



