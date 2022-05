DOMUS Residential Services amplía su negocio en Cataluña y Portugal Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 15:48 h (CET) La compañía ha inaugurado recientemente su delegación de Capital Markets en Portugal, al mismo tiempo que celebra el éxito de cinco promociones nuevas en su oficina de Barcelona. Con sede en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Cataluña, País Vasco y Portugal, la empresa prevé ampliar sus equipos en Lisboa y Barcelona en los próximos meses, apostando una vez más por la adquisición y el cuidado del talento, algo muy presente en su ADN empresarial Domus Residential Services, plataforma española de gestión integral orientada al mercado residencial desde el año 2013, expande su negocio en España y Portugal. Son dos los hitos que la compañía (con sede en Madrid, pero con proyección europea), ha experimentado y comunicado recientemente. Por un lado, la apertura de la delegación de Capital Markets en Portugal, oficina capitaneada por Vicente Ricciardi Leitão, director asociado de Domus RS. Por otro, la adquisición de cinco promociones nuevas en Cataluña, logrando que su oficina de Barcelona experimente un gran impulso. Algo que, previsiblemente, desembocará en el crecimiento del equipo liderado por Jaume Puigbó, Manager de la compañía en su división catalana.

Barcelona, ‘’una plaza con mucha fuerza’’ y gran potencial

La innegable competencia que caracteriza al mercado inmobiliario catalán, especialmente en ciudades como Barcelona, ha sido un revulsivo para Domus RS. La plataforma ha visto multiplicado su potencial y desarrollo en esta región española gracias a cinco promociones nuevas. De este modo, desde la delegación catalana celebran cómo ha cambiado el paradigma establecido siendo hoy en día el mercado de Cataluña un lugar donde ‘’hay disposición y ganas de invertir.’’ Pero Domus RS no solo adquiere cinco promociones nuevas en la zona, sino que es el principal promotor en el municipio de Sabadell, uno de los más importantes nichos inmobiliarios en la región. Además, en la oficina de Barcelona también se afirma que ya están trabajando en dos de las zonas turísticas más relevantes a nivel nacional: Costa Brava y Costa Dorada.

En palabras de Jaume Puigbó, ‘‘Se prevé adquirir algunas promociones más, circunstancia que, casi con total seguridad nos haría ampliar el equipo’’. Además, con relación a la adquisición de talento y al cuidado que se pone desde la compañía en las condiciones de sus empleados, el Manager añade: ‘’sin duda, gozar de flexibilidad nos permite llegar a muchos más puntos de lo que ocurre en otras compañías’’. ‘’Tenemos una manera distinta de encarar los proyectos, de involucrarnos’’. Se trata de un modelo de trabajo flexible que ya está funcionando con éxito en las delegaciones de Andalucía, País Vasco o Madrid, y que Puigbó considera, también ocurrirá en tierras catalanas.

Portugal: un paso más allá del ‘’clásico’’ Capital Markets

Conscientes de la importancia que tiene terminar de asentar y definir esta primera fase de Kick off en Portugal, Vicente Ricciardi, director asociado de Domus RS, considera importante señalar lo que hace especial esta delegación cuyo equipo lidera desde hace pocos meses: ‘’Ganas y proyectos no nos faltan, pero en esta primera fase, el proyecto portugués tiene el foco en la constitución de una plantilla sólida y especializada en la gestión y ejecución de inversiones.’’ Después de este primer paso, vienen el resto de proyectos a corto plazo. Entre ellos, se incluye la orientación a ‘’cualquier inversor interesado en invertir en Portugal’’ (Domus RS Portugal ya está en contacto con inversores del Reino Unido), o el seguimiento de la promoción en el Algarve portugués, entre otros.

Esta división también cree conocer la ‘’llave’’ para hacer las cosas bien. Según Ricciardi, sobre la situación financiera en el sector inmobiliario portugués: ‘’la clave es aportar una perspectiva dinámica y conocer la situación local para poder ofrecer un punto de vista real.’’ Desde la oficina de Lisboa también confirman cómo el talento y la plantilla cohesionada que define a la compañía tiene que ver directamente en su expansión. Por lo que añade: ‘’somos ejemplo de cómo pocas personas pueden hacer lo que en otros lugares hace mucha gente’’.

En un contexto de imparable expansión de la plataforma, Jorge Pérez-Curto, CEO de Domus Residential Services, sostiene, ‘’la apertura e impulso de oficinas tan estratégicas como la de Cataluña y Portugal suponen un nuevo paso en la consolidación de Domus RS. Seguiremos trabajando en la misma línea de expansión a otras zonas y desarrollo de negocios complementarios.’’

Sobre Domus

Domus RS nace en 2013 como una plataforma de gestión integral orientada al mercado residencial inspirado en tres ejes principales fundacionales: especialización, track record y un equipo cualificado.

En 2021 Hipoges Iberia (KKR) entra en el capital de Domus Rs con el objetivo de impulsar el crecimiento y consolidación de la compañía como player de referencia de Domus RS en el mercado residencial. Las bases del proyecto son el conocimiento y la visión de su socio fundador, Jorge Pérez-Curto Menéndez acompañado por un amplio equipo de profesionales, todos ellos, con una sólida y extensa experiencia en el mercado residencial.

