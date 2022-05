La app antidesperdicio Phenix ha salvado 145 toneladas de alimento en Barcelona Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 14:01 h (CET) Phenix, una de las mayores empresas que actúa contra el desperdicio de alimentos a nivel mundial, ha salvado 290.000 raciones de comida en Barcelona desde que llegó en 2020, lo que equivale a 145 toneladas de alimento que iba a ser desechado, con un impacto medioambiental evitado de 4 toneladas de Co2 Barcelona es una de las ciudades más comprometidas con la sostenibilidad en todos los ámbitos, perteneciente a Ciudades+B, movimiento global diseñado para movilizar y promover la colaboración entre todos los actores de la ciudad - ciudadanía, empresas, gobierno, emprendedores, innovadores sociales, academia y sociedad civil organizada - con un único objetivo: impulsar un cambio cultural que redefina la forma de asumir la responsabilidad y el impacto sobre las ciudades que se construyen y se habitan. Barcelona+B se suma con este proyecto a estas Ciudades+B iniciativa impulsada por B B Lab Global. Hasta la fecha: Santiago+B, Río+B, Mendoza+B, Asunción+B y Edimburgo+B.

Asimismo, disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos dirige a un uso más eficiente de los recursos del planeta. Y Phenix es una de las compañías que más está contribuyendo a esta lucha, y sumando más personas a su movimiento. Phenix tiene un efecto win-win-win en todos los sentidos: el consumidor ahorra dinero en sus compras, para el comercio se trata de una alternativa a tirar esa comida y así, recuperar gastos y atraer a nuevos clientes a sus tiendas y por último, para el medioambiente, pues participamos directamente a reducir el desperdicio.

“Phenix apoya a supermercados y otras tiendas locales a obtener un ingreso extra y reducir su excedente alimentario gracias a nuestras soluciones. En Phenix, demostramos que es posible ser rentables colocando el impacto social y medioambiental en el centro de la actividad empresarial” declaró Jean-Baptiste Boubault, country manager de Phenix España.

Phenix, la app que actúa contra el desperdicio

La solución que afecta directamente al consumidor es Phenix, la aplicación anti-desperdicio, una aplicación que conecta el excedente de 15.000 comercios colaboradores con los más de 3,5 millones de usuarios que cada día salvan alimentos y ahorran en sus compras.

Actualmente disponible en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Alicante. De esta manera, el usuario puede hacerse con comida en perfecto estado a un precio muy reducido (hasta el 70% de descuento) en los comercios de su barrio.

En la app, se pueden adquirir “cestas” (conjunto de productos que iban a desperdiciarse) de todas las categorías: supermercados, fruterías y verdulerías, panaderías, carnicerías, pescaderías, restaurantes, casas de comida para llevar… Por lo que las usuarias, normalmente mujeres entre 35 y 55 años, ahorran mucho dinero en sus compras, pues tienen acceso a todos esos productos que llenan el carrito de la compra a un precio muy ventajoso.

Plan estratégico de consolidación y crecimiento de Phenix

Nacida en 2014 en Francia y presente en 5 países (Francia, Bélgica, Italia, Portugal y España) y con más de 30 filiales repartidas por toda Europa, ha salvado 150 millones de comidas. Actualmente, en Europa trabaja con grandes cadenas de distribución y marcas como Carrefour, Intermarché, E-Leclerc, Casino o Système U, Santagloria, Áreas, Franprix, Dija, Eroski, L ́Oreal, Leroy Merlín, Danone, Henkel, Florette o Pierre Fabre entre otros.

Para 2023 tiene como objetivo estar presente en 10 países europeos y salvar 450.000 raciones de comida al día, frente a las 120.000 actuales. Para ello, ha puesto en marcha una estrategia de consolidación y crecimiento en Europa.

Phenix presente en 7 ciudades en España

Desde 2020 Phenix está presente en varias ciudades de España como: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Alicante. En los próximos años, prevé seguir consolidándose en estas ciudades y crecer en el resto de España.

Algunos datos de interés:

● 140. 000 cestas salvadas

● 2.300 establecimientos colaboradores

● 352. 000 usuarios

● 295 toneladas de alimentos salvados

● 870 toneladas de Co2 evitado

Desperdicio de alimentos en España: un problema importante en vías de solución

Tres de cada cuatro hogares españoles reconocen tirar comida a la basura. Esto supone 1.364 millones de kilos de comida y bebidas al año. En el resto del mundo, según la FAO, un tercio de los alimentos producidos para consumo humano acaban convirtiéndose en desperdicio alimentario.

España es el décimo tercer país de la UE que más comida desperdicia per cápita, lo que equivale a 176 kilos per cápita cada año, desperdiciando un 18% de sus alimentos.

Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

La UE y sus Estados miembros se han comprometido a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores de aquí al año 2030.

Estrategia de España “Más alimento, menos desperdicio”

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) presentó en el año 2013 una estrategia para limitar las pérdidas y desperdicio de alimentos, así como su impacto en el medio ambiente basándose en el concepto “Aquí no se tira nada. El país más rico del mundo” #alimentosdespaña. (Fuente: MAPA)

Acerca de Phenix

Phenix es una empresa B Certificada que propone soluciones tecnológicas para actuar contra el desperdicio alimentario en toda la cadena alimentaria. Y junto a todo el movimiento #BCorp, lucha por construir una economía más inclusiva para todas las personas y para el medio ambiente. Con una fuerte presencia por toda Europa (España, Francia, Portugal, Italia y Bélgica), cuenta con un equipo humano de más de 250 personas comprometidas con el manifiesto de Phenix: actuar contra el desperdicio. Phenix, ofrece un eficaz servicio de reducción de residuos a los distribuidores de alimentos a través de sus soluciones:

Phenix App anti-desperdicio: aplicación gratuita que conecta el excedente de los más de 15.000 comercios colaboradores con los 3 millones de usuarios que salvan alimentos a diario y ahorran en sus compras. Disponible actualmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Alicante y Palma.

Phenix Connect: plataforma que conecta el excedente alimentario de -principalmente- supermercados con asociaciones benéficas y bancos de alimentos. Gracias a esta solución, ya se han donado 165.000 raciones de comida valoradas en más de 180.000€.

Phenix Date: app que permite detectar a tiempo los productos que van a caducar en los supermercados.

