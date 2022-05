¿Cuándo conviene tener un seguro de vida?, por PuntoSeguro Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 11:07 h (CET)

Un producto diseñado para proteger a la familia del asegurado son los seguros de vida, con el fin de que, en el caso de que un miembro fallezca, esta pueda mantener un nivel de vida adecuado.

Si bien muchas personas suelen ser reacias a considerar un seguro de vida, lo cierto es que varias circunstancias pueden ser un buen motivo para pensar en adquirir este producto.

Ante las dudas e inquietudes sobre las tarifas, coberturas y funcionamiento de este seguro, una buena herramienta de asistencia es la que ofrece PuntoSeguro, una plataforma que brinda a sus usuarios la posibilidad de comparar las tarifas de los diferentes seguros de vida disponibles en España, así como conocer sus beneficios y condiciones de cobertura, para que las personas puedan reflexionar mucho más claramente qué tan necesario puede ser un seguro de vida.

Es un seguro útil para muchas situaciones Hay varias circunstancias que se deben tener en cuenta para analizar la importancia de estos productos. En algunos casos, la dependencia de los familiares hacia el sustentador principal de la familia puede ser una buena motivación. A veces, las deudas y obligaciones hipotecarias pueden ser también un motivo razonable, ya que si uno de los cónyuges muere, puede dejar al otro en una grave situación económica.

En otros casos, los jefes de hogar pueden tener una actividad laboral de alto riesgo, que lo exponen no solo a un posible fallecimiento, sino a lesiones incapacitantes o enfermedades catastróficas a largo plazo. En estas situaciones, un seguro de vida puede ser una herramienta clave para cuidar el porvenir de esas personas y sus familias, ya que estos ofrecen también coberturas complementarias, que se activan en casos como este tipo de lesiones o enfermedades graves, entre otros casos.

Situaciones que pueden cambiar en cualquier momento Pese a lo útil que puede ser, muchas personas tienden a ver con cierto recelo esta necesidad, y buscan excusas para no adquirirlo en lugar de alternativas para contratar el más conveniente. Sin embargo, circunstancias como la pandemia del COVID-19 demuestran que una fatalidad puede ocurrir en cualquier momento y cambiar, de forma radical, la vida de los afectados que pierden a sus familiares.

Para las personas que se resisten a reconocer la utilidad de este producto, PuntoSeguro puede marcar una diferencia radical, ya que no solo ayuda a las personas a comprender su importancia, sino también su funcionamiento, cobertura e incluso a comparar los precios entre las diferentes opciones de seguros de vida en el mercado, a fin de seleccionar la más conveniente.

Lo más importante es comprender que, en este tipo de seguros, los beneficios no son para el asegurado, sino para sus familiares o dependientes, a fin de que un accidente con estas graves consecuencias no deje a sus familiares en condiciones de precariedad, por lo cual, más allá de los posibles riesgos a la vida del individuo, es importante también pensar en las posibles consecuencias que esos familiares enfrentarían en caso de su eventual ausencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.