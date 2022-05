Legálitas renueva su identidad visual alineándose con su posicionamiento digital e innovador Comunicae

jueves, 19 de mayo de 2022, 12:36 h (CET) El cambio de imagen es un paso más para la legaltech: La multicanalidad, la agilidad en el contacto abogado cliente o la digitalización plena de sus procesos, claves en la mejora continua de la experiencia de sus usuarios Agilidad, innovación y digitalización. Legálitas da un nuevo salto como empresa disruptiva en el mercado legal con estas tres señas de identidad en el centro de su estrategia.

Legálitas nació con el espíritu de hacer algo distinto, convertirse en un modelo único de asesoramiento jurídico de forma remota a familias y empresas, creando para ello una organización y servicios nunca vistos hasta entonces en su sector.

Ahora, en línea con ese ADN innovador y tras su reciente adquisición por el principal fondo inversor del país, Portobello Capital, Legálitas renueva su identidad visual alineándose con su posicionamiento digital e innovador.

A juicio de Luis del Pozo, CEO de Legálitas, “Legálitas está en la obligación de responder a los retos del presente y del futuro. Este cambio es el reflejo visual de la evolución como compañía: más ágil, innovadora y digital, sentando firmemente las bases de un nuevo y apasionante proyecto que se está construyendo. Este es un paso, pero no el único, para consolidarnos como la principal legaltech del mercado”.

Una experiencia de cliente más personalizada y digital

La multicanalidad, la agilidad en el contacto abogado cliente o la digitalización plena de sus procesos son algunas de las claves de Legálitas en la mejora continua de la experiencia de sus usuarios.

Así, la compañía apuesta por una estrategia Customer Centric, que ofrezca a los clientes una experiencia personalizada que se ajuste a sus necesidades y a su forma de vida. Su satisfacción es el principio y el fin, diseñando nuevos productos y soluciones “por, con y para ellos”.

Una apuesta decidida por el concepto Digital Experience es otra de las prioridades de Legálitas, proporcionando una experiencia digital, multicanal, con la que estar siempre presente en el momento y lugar en el que el cliente lo necesite. Por eso, la compañía abrirá diferentes canales digitales, más allá de los tradicionales web, app y telefónico, como chatbots, asistentes domésticos (Alexa o Google home), WhatsApp, Telegram, etc.

Nueva identidad visual acorde a su estrategia

Como consecuencia de esta cultura digital, el primer paso es la renovación de sus colores y su logotipo hacia una imagen más moderna, reafirmando a la marca como el gran referente legal.

Así, el tradicional color rojo de la compañía cede el testigo a una paleta de colores (negro y gris sobre fondos verdes y blancos) que a partir de ahora se verán en todas sus comunicaciones.

El estreno de esta identidad llega acompañado por una nueva web donde se hacen visibles todos los cambios. www.legalitas.com muestra de manera clara y sencilla los diferentes planes de asesoramiento legal disponibles. La usabilidad pasa a un nuevo nivel con un comparador que facilita al cliente en su elección, incorporando gran cantidad de material didáctico que ayudará a los usuarios a conocer la actualidad legal desde un punto de vista cercano y fácil.

Vídeos

Legálitas | Cambiamos para evolucionar



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.