ROXANNE Real State, la inmobiliaria situada en la Costa Blanca que se encarga de todos los procesos de venta y alquiler

jueves, 19 de mayo de 2022, 10:28 h (CET)

El sector inmobiliario en España ha reportado un crecimiento en operaciones del 34,6 % en los últimos 12 meses. El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que en el año 2021 se vendieron 565.523 inmuebles. Por seguridad, la mayoría de estas transacciones se realizaron a través de los servicios de una agencia inmobiliaria.

En este sentido, ROXANNE Real State cuenta con más de 12 años de experiencia en el mercado, es una inmobiliaria en Costa Blanca que ofrece una gestión integral en todo el procedimiento de inversión, compra, venta y alquiler de propiedades. Asimismo, lleva a cabo los trámites de documentación, facturas y presta un servicio de limpieza de las viviendas.

¿Qué servicios ofrece la agencia inmobiliaria ROXANNE Real State? La agencia posee un inventario de propiedades para la venta como pisos, locales, terrenos, casas y chalets.

En el caso del alquiler, dispone de inmuebles tanto para largas temporadas como para estaciones vacacionales de corta estadía.

Para los clientes que buscan invertir en el sector inmobiliario, brinda un asesoramiento profesional completo: no solo se limita a las visitas de las propiedades, sino que también se encarga de todos los pasos de la documentación, hasta llegar a la transacción final y entrega de la llave.

ROXANNE Real State también presta el servicio de mantenimiento y reformas en las propiedades. El saneamiento y la conservación de piscinas, las reparaciones y la limpieza de sofás y de tapicería son algunas de las asistencias disponibles.

Por otro lado, la inmobiliaria en Costa Blanca asiste a los clientes extranjeros en los procedimientos y los trámites de empadronamiento, los impuestos, los pasaportes y el Número de Identificación de Extranjero (NIE).

¿Cuáles son las ventajas de contratar a la agencia inmobiliaria ROXANNE Real State? La agencia inmobiliaria aconseja al propietario sobre el precio de mercado de la propiedad. Asimismo, se encarga de promocionar el inmueble en los diferentes medios y portales. Otra ventaja es la labor mediadora, donde pueden negociar los precios y las condiciones entre los vendedores y los compradores. Asimismo, filtra de una mejor manera a los posibles candidatos.

Para los compradores, contar con la orientación de ROXANNE Real State significa un ahorro de tiempo, ya que la compañía ofrece las propiedades que cumplen y se ajustan a las preferencias y necesidades personalizadas. Además, en caso de que el cliente necesite financiación, se encarga de mediar con las entidades bancarias, además de buscar las mejores condiciones en las hipotecas.

A la hora de alquilar, contar con la gestión de la inmobiliaria equivale a que la oferta de renta del inmueble sea auténtica. De esta manera, los clientes logran evitar los fraudes.

Comprar, vender y alquilar una vivienda no es nada fácil. En consecuencia, ROXANNE Real State se ha convertido en un apoyo fundamental para los clientes gracias a su amplia experiencia en el sector inmobiliario.



