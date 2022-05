Rutinas faciales MiCleo&Co, alta cosmética para transformar la piel en casa Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 10:31 h (CET)

Los secretos de belleza ancestrales de la reina del Nilo se han combinado con la más avanzada tecnología en cosmética para ofrecer las rutinas faciales MiCleo&Co.

Se trata de una marca 100 % española que ha revolucionado el sector del cuidado de la piel al ofrecer fórmulas elaboradas con ingredientes premium que transforman la piel en poco tiempo. La empresaria Margui Negrillo, creadora de la marca en 2014, ha sabido integrar todo el poder de la naturaleza con avances científicos para posicionar la línea como una de las más demandadas en el sector por sus resultados evidentes.

Tanto en la tienda online, como en los centros colaboradores, ubicados en Madrid y en Cádiz, se realizan diagnósticos personalizados. En la página web, los usuarios pueden acceder a un test de piel para conocer qué rutina facial concreta necesita cada piel según el momento por el que está pasando.

Rutinas adaptadas a cada tipo de piel Con la temporada primavera-verano es necesario mantener la piel limpia y protegida. Sin hablar de edad cronólogica, sino de condiciones y momento de piel, MiCleo&Co dispone una rutina personalizada. Componentes como el argireline, colágeno marino, ácido hialurónico, alantoína, glicerina, o vitaminas A y E, entre muchas otras, forman parte de las presentaciones.

Llevar la alta cosmética al uso diario en casa es el propósito de Margui y su equipo.

La base es una rutina de Doble Limpieza, que no solo trabaja la higiene facial profunda, sino que refuerza la barrera protectora natural de la piel. Esto se consigue con un aceite de suero de leche lavable, un limpiador desmaquillante con aloe vera, ácido láctico y derivado de coco; más una muselina 100 % algodón para secar suavemente.

Además de conocer la rutina que más conviene mediante el test, en su web se puede solicitar una valoración facial virtual: se puede realizar por videollamada, llamada o Whatsapp y es totalmente personalizada.

También disponen de rituales para cada tipo de piel, entre los que destacan la rutina Buena Cara, contentiva de una Crema Alisadora Perfeccionadora, un Protector Solar SPF50 con potenciador de color y la crema base antiedad, también con protección solar alta equivalente a 50 SPF.

Sus puntos fuertes también son las rutinas intensivas: como un completo pack para trabajar imperfecciones, mediante Crema Unificadora Despigmentante Piel de Porcelana (que ha causado furor por efectos inmediatos) y un Peeling Biológico con AHAs entre otros productos, o la de Piel Jugosa, con sérum de vitamina C y Mascarilla Hidratante Repulpante, por citar algunos.

Productos respetuosos con el medioambiente y los animales La rutina Piel Imperial es otra propuesta encantadora de MiCleo&Co, que ofrece cuidado intensivo. El paquete regenerador se complementa con un dispositivo Masajeador Facial Vibroterapia, el cual permite recuperar la belleza natural en pocos días.

Productos respetuosos con el planeta, no testados en animales, hechos en España favoreciendo acciones de economía colaborativa, son ejemplo de calidad premium. Con un excelente servicio y atención al cliente, MiCleo&Co no falla en la recuperación de todo tipo de piel, en rostro, contorno de ojos, cuello y escote. Las opiniones de sus productos y servicio así lo avalan.



