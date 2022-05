El purificador de aire ayuda a combatir las alergias Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 10:05 h (CET)

Con la llegada de la primavera, los procesos alérgicos se presentan con mayor frecuencia en personas cuyo sistema inmunológico reacciona ante el polen y otras partículas presentes en el ambiente.

Para mejorar la calidad de vida de quienes son más sensibles a estas condiciones, contar con un purificador de aire en el hogar resulta de gran ayuda. Equipos como los de Daikin aportan múltiples beneficios al eliminar partículas de polvo y esporas de moho, de manera que el purificador de aire para alergias o problemas respiratorios sea una eficaz solución.

Tecnología Streamer, una gran aliada de la salud Los purificadores Daikin incluyen la exclusiva tecnología Streamer y filtro HEPA electrostático, frente a otras marcas que incluyen filtro HEPA no electrostático, cuya eficacia es muy inferior. La potente capacidad de aspiración, desde tres direcciones, hace que el 99 % de los alérgenos, las bacterias, los virus y los olores sean atrapados por el filtro, donde el flash streamer emite iones a alta velocidad.

Esto hace que las partículas se descompongan en elementos inocuos. La malla fina del filtro atrapa las partículas, las absorbe y elimina los olores, por lo que no es necesario cambiarlo hasta dentro de 10 años. Al recoger hasta el más mínimo agente patógeno, las personas alérgicas se sentirán aliviadas, respirando un aire que no solo está limpio, sino que huele a limpio, como si estuviera en ambientes exteriores, pero sin contaminantes de ningún tipo.

Daikin ofrece dos soluciones para purificar el aire en espacios interiores de hasta 78 metros cuadrados, absolutamente silenciosos. El purificador de aire MC55W es súper compacto. La otra versión, el MCK55W, tiene además la capacidad de humidificar ambientes secos mediante un depósito de agua en su interior, que evita picores de garganta y sequedad en la piel. Ambos incluyen mando a distancia.

Tranquilidad, confort y salud Tanto en el hogar como en la oficina, los purificadores de aire Daikin eliminarán los efectos negativos del polen y otros agentes causantes de alergias. Su sistema descarga plasma activo que termina de eliminar las impurezas y genera una sensación de máximo confort al respirar. Con una velocidad de purificación del aire de 330 metros cúbicos por hora, en pocos minutos el usuario contará con un espacio descontaminado.

Una trayectoria de más de 90 años en la fabricación de equipos de climatización de máxima calidad para hogares, comercios e industrias, es el mejor aval para confiar en la marca. En España, la empresa multinacional cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca y Eradio (Vizcaya), desde donde alimenta una gran red de distribución a todo el país. Al ingresar a la página web de Daikin, los usuarios pueden ubicar el centro de distribución más cercano a su domicilio para contar con un sistema purificador eficaz, seguro y rentable.



