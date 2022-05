Gohu, la plataforma de comunicación certificada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que garantiza la privacidad de los usuarios Emprendedores de Hoy

Para recibir la información de todos los proveedores de servicios, los usuarios se ven obligados a acceder a distintas plataformas digitales o descargar e instalar en su móvil múltiples apps. De la misma forma, las empresas privadas y administraciones públicas envían comunicaciones a sus clientes que requieren un elevado coste tanto económico como de tiempo sin poder, además, realizar un seguimiento de cómo evoluciona la comunicación.

El problema se acentúa cuando envían documentos que requieren la firma del cliente, ya que obliga al usuario a firmar el documento y devolverlo firmado a la entidad emisora.

Para facilitar todo este proceso Gohu ofrece una aplicación (gratuita para el usuario) que permite centralizar todas las comunicaciones en el teléfono móvil sin necesidad, además, de que este disponga de un email de contacto, lo cual permite digitalizar realmente al usuario. A su vez, permite a las empresas comunicarse con sus clientes de manera rápida y sencilla, enviando información certificada directamente a sus teléfonos, garantizando la privacidad de sus datos, reduciendo los tiempos y costes asociados a determinadas comunicaciones y obteniendo información, en tiempo real, de cómo evoluciona cada comunicación.

¿Cómo recibir todas las comunicaciones de las entidades emisoras con un único dispositivo? Uno de los aspectos que más ha preocupado a la sociedad a lo largo de los últimos años es el hecho de que las plataformas de mensajería instantánea, el correo electrónico y los métodos tradicionales de comunicación utilizan los datos de los usuarios con fines comerciales. En ese contexto, el método de Gohu garantiza la privacidad a todos sus usuarios con total seguridad. En ese sentido,las personas podrán recibir comunicaciones certificadas de sus proveedores de servicio o de las entidades emisoras que utilicen esta plataforma, sin necesidad de disponer de un email de contacto y con la garantía de que sus datos no serán cedidos a terceros con fines comerciales.

De este modo, registrándose en Gohu, los consumidores podrán acceder en un solo dispositivo a sus facturas, documentación, avisos de última hora y comunicaciones certificadas, además de tener la posibilidad de firmar documentos a través de la firma digital, en tiempo real y con garantía del cumplimiento del mandato europeo EIDAS para la firma de documentos digitales. Al mismo tiempo, es posible introducir todas las direcciones postales en las que se recibe información, responder a cada notificación y guardar los archivos, entre otras funciones. Y todo desde su teléfono móvil.

La plataforma de comunicación certificada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como prestadora de servicios electrónicos de confianza es un canal directo de contacto con los usuarios, que permite enviar información segmentada en función de cada destinatario, directamente a su teléfono. De esta manera, las entidades emisoras, podrán enviar información genérica a una persona, a un grupo de personas o a todos sus usuarios, solicitar acuses de recibo de la comunicación, enviar masivamente facturas digitales y documentos nominales que requieran firma por parte del receptor, además de ganar visibilidad para los clientes potenciales que requieran sus servicios. Con cada comunicación realizada, el sistema brindará datos a las empresas sobre la evolución de la información, como por ejemplo, quiénes recibieron la notificación y quiénes no, así como qué usuarios la han leído, borrado o contestado.

Como consecuencia, la mejora del servicio ofrecido a los clientes, la reducción de costes de impresión y ensobrado, la supresión del uso de papel y de los retrasos entre el envío y la recepción de documentos impresos, son ventajas que han hecho que, tanto las administraciones públicas como las empresas privadas de sectores como la energía, las telecomunicaciones, los seguros y la sanidad ya confíen en Gohu.

¿Cómo evoluciona la plataforma? Cada vez más entidades de todo tipo, utilizan Gohu para la comunicación en tiempo real con usuarios o clientes. Actualmente, más de 50 entidades emisoras de todo el territorio nacional utilizan esta plataforma como canal de comunicación directo o captación de nuevos clientes, ya que cada entidad emisora es visible al 100 % para los usuarios de Gohu y pueden convertirse en potenciales proveedores de servicios para dichos usuarios.

Los usuarios que deseen centralizar todas sus comunicaciones en un solo dispositivo y las entidades emisoras que quieran potenciar y mejorar la comunicación y visibilidad entre sus clientes, pueden acceder a la página web de Gohu y ver toda la funcionalidad que puede ofrecer esta plataforma.



