Ganga Hogar ofrece climatizadores portátiles para combatir las olas de calor

jueves, 19 de mayo de 2022, 09:44 h (CET)

En la actualidad, con los cambios de temperatura y la variabilidad del tiempo meteorológico, se hace necesario contar con un climatizador portátil frío/calor. Este producto permite disfrutar de ambientes confortables, ofreciendo frío en verano y aire caliente en invierno.

España es uno de los países europeos que dispone de mayor cantidad de horas de sol al año, esto permite que el clima cálido sea popular, pero trae consigo olas de calor que generan molestias y afecciones que pueden llegar ser nocivas para la salud. Por ello, en Ganga Hogar, ofrecen climatizadores que responden a las necesidades actuales a precios asequibles.

Climatizadores portátiles para protegerse del calor Se estima que cada año mueren en España 1.300 personas por las olas de calor que afectan al país. Esta situación empeora con el cambio climático y supone un alto gasto gubernamental y sanitario enfocado en soluciones eficientes para esta problemática. Asimismo, se ha comprobado la incidencia de las altas temperaturas en la manifestación de diversas patologías que pueden convertirse en enfermedades graves si no son tratadas a tiempo.

La mortalidad por calor afecta especialmente a adultos mayores de 65 años y niños muy pequeños. Tan solo en 2016 se dieron más de 356.000 muertes a nivel mundial relacionadas directamente con el calor. Situación que se mantiene cada año en zonas como Europa, continente que vive oleadas de altas temperaturas que dejan miles de muertos cada verano, siendo 2020 y 2021 años especialmente preocupantes. En ese sentido, los climatizadores portátiles ofrecen una respuesta idónea para el calor y proporcionan aromaterapia que mejora el ambiente de las estancias.

Ventajas de utilizar climatizadores portátiles Entre las ventajas de estos sistemas de aire portátiles, se encuentra su fácil instalación, mantenimiento y movilidad por diversas zonas del hogar o lugar de trabajo. Estos aparatos disponen de una tecnología que ofrece aire puro y limpio con acción antimosquitos, humidificadora e ionizadora.Ganga Hogar dispone de este tipo de productos a precios competitivos con función de ventilación y potencia de 80W que expulsa aire frío, enfriando con mayor rapidez y calidad que un ventilador convencional.

Las tres intensidades del climatizador portátil de esta compañía permiten adaptar el aire según la preferencia y necesidad.Además, incluye la función Swing que reparte la ventilación de forma homogénea por toda la estancia. Otro gran beneficio de usar este tipo de climatizador es su bajo consumo energético, lo que se comprueba en el coste de la factura de la luz utilizando este dispositivo. De hecho, se puede ahorrar hasta un 60 %, comparando el servicio de un climatizador portátil con el de un aire acondicionado. Por ello, este producto es una solución económica y ecológica para mantener temperaturas agradables incluso en el verano.

Según la OMM, el récord europeo de calor que se dio en Atenas, Grecia en 1977 con 48° C fue batido el 11 de agosto de 2021 en Sicilia, Italia, con 48,8 º C. Las altas temperaturas en el Mediterráneo provocan incendios forestales, deshidratación en personas y animales y la pérdida de fauna y flora en la región.



