Guardería canina de día para la temporada de verano, con PERROBUENO

jueves, 19 de mayo de 2022, 09:19 h (CET)

La guardería canina es una alternativa para todas las personas que tienen perros pero que, por cuestiones personales, no pueden hacerse cargo de ellos durante todo el día. Mientras trabajan o se van de vacaciones de verano, estas guarderías se convierten en un espacio para relajarse y divertirse.

No obstante, a la hora de elegir una, se deben tener buenas referencias para garantizar que los animales estén en buenas manos durante el tiempo que se encuentren fuera de casa. En España, uno de los lugares más reconocidos es PERROBUENO, el cual se encuentra en la ciudad de Madrid.

PERROBUENO y sus servicios de guardería canina en Madrid PERROBUENO es una guardería canina en Madrid que brinda soluciones a todas aquellas personas que no quieren dejar solas a sus mascotas durante largas jornadas de tiempo, ya que la soledad les puede generar mucha tristeza y ansiedad, lo que a su vez, los puede llevar a hacer desastres en las casas.

Esta es una guardería de día para el mejor amigo del hombre, donde son cuidados con mucho amor y cariño. En esta, los perros no están metidos en jaulas, sino que disfrutan del ambiente al aire libre, específicamente en el campo, bajo la supervisión de los cuidadores.

Durante el tiempo de permanencia en la guardería, los perros podrán jugar y hacer ejercicios para que estén completamente distraídos mientras llega la hora de juntarse de nuevo con sus familiares.

Para que todo sea ordenado, en el lugar hacen pequeños grupos de perros de edades, tamaños y temperamentos similares. PERROBUENO es una excelente alternativa para quienes se van de viaje este verano y quieren dejar a sus perros en las mejores manos.

Además de ser una guardería de día, en PERROBUENO también ofrecen servicio de peluquería, donde los perros pueden ser bañados y relajarse. Adicional a eso, brindan atención veterinaria, consultas de revisión médica, vacunas, etc.

Una guardería canina durante las vacaciones de verano Mientras los amos están disfrutando de las vacaciones de verano, las mascotas pueden hacer lo mismo en PERROBUENO. Este año, como novedad, tienen guardería canina con noches incluidas, siempre procurando que tengan semi libertad para que en ningún momento se sientan frustrados.

Para garantizar la salud de los perros, en la guardería se preocupan de que todos tengan al día su pauta de vacunas. También es importante destacar que cualquier canino puede gozar de sus servicios, sin ningún tipo de exclusión. Los interesados en conocer más sobre la empresa y contactarlos, deben ingresar a su página web.



