Operación de párpados caídos, todo lo que se tiene que saber de la mano del Instituto Quirónsalud Oftalmológico Dexeus Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 09:11 h (CET)

Los párpados son dos membranas móviles que cumplen con la función de lubricar los ojos y resguardan al globo ocular de agentes externos como la luz y las bacterias. La piel de los párpados es mucho más delgada, por lo que puede ser afectada por el párpado caído, una enfermedad que provoca que el párpado superior cubra una parte del ojo que no debería estar cubierta.

El Instituto Quirónsalud Oftalmológico Dexeus brinda al paciente la posibilidad de realizar la operación de párpados caídos mediante una cirugía oculoplástica.

Por qué aparecen los párpados caídos La ptosis palpebral o párpado caído es una afección que, según su gravedad, puede generar molestias a quienes la padecen. Por ese motivo, es recomendable corregir este problema mediante un procedimiento quirúrgico. Existen diversas causas que la provocan. En algunos casos, el paso del tiempo hace que el músculo elevador del párpado pierde firmeza progresivamente y se estire, mientras que, en otros, puede deberse a motivos congénitos, donde dicho músculo se altera durante el desarrollo del embrión. Asimismo, existen otros orígenes menos frecuentes como las enfermedades musculares y las reacciones alérgicas.

En circunstancias donde el paciente no pueda gozar de una visión normal y se vea impedido de desarrollar sus actividades diarias, además de la cuestión estética, es necesario practicar una operación de párpados o blefaroplastia, ya sea en ambos ojos o en uno de los dos párpados para emparejarlos.

Operación de párpados caídos en el departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus Los profesionales del departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus determinarán si es conveniente corregir los párpados caídos por medio de una cirugía. De este modo, una vez decidida esta cuestión, el enfermo deberá ser medicado con calmantes y anestesia local en la zona a intervenir para aminorar el dolor durante la operación. Una vez realizado esto, el cirujano procederá a realizar incisiones en las dobleces de los párpados para retirar el tejido sobrante, tensar los músculos y, finalmente, coser la piel.

Después de la intervención, las incisiones se tapan aplicando unas vendas y el paciente es dado de alta en el día. En caso de molestias, el oftalmólogo puede suministrarle analgésicos o prescribirle colirios para evitar picor en los ojos. Posteriormente, es recomendable mantener la cabeza elevada y colocar hielo para reducir los hematomas, así como no utilizar lentillas y evitar esfuerzos físicos. Respecto a la sutura, los puntos serán retirados entre cinco y siete días después de la operación, tras lo cual el paciente podrá recuperar la totalidad de la visión.

Por tanto, el departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus Área Oftalmológica cuenta con algunos de los mejores médicos de Barcelona dedicados a las afecciones palpebrales para ofrecer al paciente una asistencia completa e integral de la enfermedad desde una óptica multidisciplinar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.