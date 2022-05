El gran consumo crece un 4,6% hasta abril y proyecta un segundo semestre marcado por la incertidumbre Los signos de recuperación también llegan a los sectores más castigados durante la pandemia Redacción

jueves, 19 de mayo de 2022, 09:53 h (CET) El gran consumo acumula un crecimiento en valor del 4,6% hasta el mes de abril, según los datos presentados por NielsenIQ en el 27º Congreso AECOC de Estrategia Comercial y Marketing, que ha reunido a más de 300 asistentes en el Teatro Goya de Madrid. La responsable de analítica de la consultora, Ángeles Zabaleta, ha explicado que el volumen de ventas del sector ha caído un 1,3% en estos primeros cuatro meses del año, y ha proyectado un crecimiento del 3,7% en la facturación para final de este año. Los datos expuestos por AECOC Shopperview muestran que la inflación y la subida de precios centran las preocupaciones de los consumidores, lo que ocasiona cambios en su comportamiento de compra. Así, el 70% se fija más que antes en precios y promociones, un crecimiento de 10 puntos respecto a los datos del año pasado.



Otra de las tendencias es el auge de la Marca de la Distribución (MDD), que, según los datos de Nielsen, ha crecido un 11,8% en lo que llevamos de año, y ya representa un 43% del total de las ventas de productos, por un 57% de las marcas de fabricantes.



Los informes presentados también muestran como, ante la incertidumbre, los consumidores optan por simplificar su cesta de la compra y muestran menos interés por la innovación. Según los datos de AECOC Shopperview, el 51% de los encuestados afirma que actualmente compra productos básicos y se fija menos que antes en las novedades que aparecen en el mercado.



Recuperación del consumo



A pesar del contexto de incertidumbre y de la caída en el índice de confianza de los consumidores que se ha registrado en los últimos meses, hay signos de dinamismo en el consumo para los próximos meses.



Tras la buena campaña de Semana Santa, los datos de AECOC Shopperview apuntan a un verano también positivo: el 59% de los encuestados planea salir en sus vacaciones veraniegas -el 75% hará turismo por España, el 27% irá a su segunda residencia y un 19% viajará al extranjero-, mientras que un 22% todavía no ha hecho planes y tan solo un 19% tiene previsto quedarse en casa. Además, cuatro de cada diez cree que este verano gastará más que el año pasado.



Los signos de recuperación también llegan a los sectores más castigados durante la pandemia. Según el informe presentado por NielsenIQ en el congreso, el sector de la restauración acumula un crecimiento del 77% en lo que llevamos de año, mientras que las perfumerías registran incrementos de ventas del 16%.



Incertidumbre para el segundo semestre



El Congreso de Estrategia Comercial y Marketing también ha sido el escenario de la presentación del barómetro ‘Cómo construir conjuntamente valor en Gran Consumo’, que expone las perspectivas de las principales empresas fabricantes y distribuidoras del sector para el segundo semestre del año.



Según los datos de la encuesta, el 87,5% de los distribuidores señala el impacto de la guerra en Ucrania sobre las materias primas como el principal desafío para el sector en el segundo semestre del año, seguidor por posibles roturas en la cadena de suministro, los cambios de hábitos que se puedan producir en los consumidores y la contracción de la demanda.



Los fabricantes apuntan a los mismos desafíos, aunque, en este caso, la principal preocupación es la evolución de la inflación. Con este contexto, el 56% de los retailers espera un 2022 de crecimiento para el sector del gran consumo, mientras que el 31% cree que los resultados del sector se estancarán y el 7% prevé un decrecimiento.

Los fabricantes son algo más cautos, y el 38,1% cree que hay demasiada incertidumbre para hacer predicciones, mientras que el mismo porcentaje sí espera un año de crecimiento. “El contexto internacional, la situación inflacionista y las tensiones en las cadenas de suministro dibujan un escenario complejo y de mucha incertidumbre para las empresas del gran consumo, que, aun así, son mayoritariamente optimistas respecto al consumo en este 2022”, ha apuntado la gerente de estrategia comercial y marketing de AECOC, Rosario Pedrosa.

En este sentido, el 37,5% de los distribuidores prevé que cerrará el primer semestre del año por encima de sus objetivos -la mayoría proyecta un crecimiento de su facturación de entre el 1% y el 3% en 2022-, con el mismo porcentaje que espera estar en línea con las metas marcadas y un 25% que cree que estará por debajo.



En el caso de los fabricantes, el 43% prevé cerrar el primer semestre por encima de los esperado, mientras que un 45% estará en línea con los objetivos marcados y un 12% cree que no llegará a cumplirlos.



En el análisis de tendencias, el 56% de los distribuidores creen que en 2022 el e-commerce de gran consumo se consolidará en una cuota de mercado entorno al 3%.



El sector, al lado del consumidor



En la inauguración del congreso, el director general de AECOC, José María Bonmatí, ha reivindicado “el gran esfuerzo que está realizando el conjunto de la cadena de valor del gran consumo para estar al lado del consumidor en un momento muy complejo”. Bonmatí ha indicado que “en los últimos años hemos muestras de sobra para demostrar que el sector está al lado del consumidor”.

Sobre AECOC

AECOC es la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, una de las mayores

organizaciones empresariales del país y la única en la que la industria y la distribución del gran consumo trabajan conjuntamente para desarrollar buenas prácticas y estándares tecnológicos que ayuden a las empresas a ser más eficientes y competitivas, aportando valor al consumidor.

