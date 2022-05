Bronceado caña de azúcar, de la mano de Crina Rus Beauty Center Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 08:51 h (CET)

En verano, muchas personas desean tener la piel bronceada. Sin embargo, cuando no se tiene el tiempo de tomar el sol o simplemente la zona geográfica no favorece esta actividad, el bronceado caña de azúcar es la solución para conseguir una tonalidad bonita, capaz de moderar la intensidad del color.

Crina Rus Beauty Center es una estética especializada en tratamientos para la piel, donde ofrecen este tipo de bronceado tan particular.

El bronceado caña de azúcar aporta resultados increíbles Una piel bronceada uniformemente es sinónimo de belleza, vitalidad y hace alusión a la temporada veraniega. Es por ello que, desde hace varios años, el bronceado corporal forma parte de los procedimientos más demandados en todo el país. Aunque no fue hasta que se implementó el DHA como base que se consiguió una técnica inocua para todo tipo de piel.

Ese nombre tan particular se le da debido a que el bronceado trabaja con el componente dihidroxiacetona (DHA), que es una molécula de la caña de azúcar. Este es un activo natural que lleva años dando buenos resultados en el ámbito de la salud, por lo que migró al área de la estética para convertirse en uno de los procedimientos más pedidos en los centros profesionales de bronceado.

De este modo, Crina Rus Beauty Center recomienda que, antes de aplicarse un bronceado caña de azúcar, se debe hacer una exfoliación con 48 horas de anticipación, esto ayudará a eliminar las células muertas de la piel para que el color del bronceado se mantenga de manera correcta. Luego, para el día del tratamiento, el cuerpo debe estar libre de cremas, perfumes y demás sustancias que puedan alterar el DHA y, por ende, el resultado final.

¿Qué hacer tras aplicar el bronceado? Hoy en día, la aplicación del bronceado puede llegar a tardar de tres a ocho minutos, dependiendo de las zonas a modificar, lo que hace de este un tratamiento rápido y efectivo. Si bien es de fácil absorción, se recomienda no ponerse en contacto con el agua en las próximas ocho horas posteriores, esto incluye piscina, playa o actividad física que conlleve grandes apariciones de sudor. Tras este tiempo, la piel se puede exponer al sol y se debe mantener hidratada con cremas que sean sutiles para que el tratamiento dure su tiempo habitual.

Al ser el DHA una molécula 100 % natural, se sugiere realizar el bronceado una vez a la semana, si se quiere mantener el color. Es importante detallar que este componente no se adentra más que en la primera capa de la piel, por lo que el riesgo a una reacción alérgica es prácticamente nulo.

Finalmente, para aplicarse el bronceado en Madrid, Crina Rus Beauty Center cuenta con especialistas que llevan más de 20 años de experiencia aplicando este tratamiento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.