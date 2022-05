MADRIDAVENTOURS fomenta las actividades al aire libre para prevenir el sedentarismo en adolescentes Emprendedores de Hoy

El estilo de vida de los adolescentes ha cambiado radicalmente con la llegada de las nuevas tecnologías en los últimos años. En consecuencia, han pasado de realizar juegos al aire libre a una vida sedentaria o inactiva.

Esto ha afectado en gran medida a la salud y bienestar físico de la nueva generación, en especial de aquellos que pasan la mayor parte de su tiempo frente a las pantallas. Para solventar este problema, MADRIDAVENTOURS ofrece actividades al aire libre para que los adolescentes dejen a tras esta vida sedentaria y se adentren en la naturaleza, usando los deportes de aventura como medio y motivación para este fin.

¿Cómo acabar con el sedentarismo en los adolescentes? En la actualidad, las nuevas tecnologías ofrecen experiencias emocionantes a los adolescentes a través de videojuegos, realidades virtuales, paseos 3D, películas fantásticas, etc. Sin embargo, esto ha causado que adopten una vida más sedentaria. Para evitar que esto se agrave, MADRIDAVENTOURS ha diseñado un plan multiaventura para los colegios de la Comunidad de Madrid.

El objetivo con este plan es adentrar a los adolescentes en una experiencia llena de actividades al aire libre, como la escalada en montaña bajo la tutela de técnicos expertos. Asimismo, estos invitan a los jóvenes a incursionar en el mundo del senderismo por muchos lugares de Madrid y de otras partes de España, mientras les enseñan a apreciar la naturaleza. Además, MADRIDAVENTOURS sabe que los adolescentes están en busca de nuevos desafíos y experiencias emocionantes, por lo cual todas sus actividades están llenas de aventura. Por supuesto, durante la realización de estas actividades también promueven el ejercicio físico, las relaciones sociales, el pensamiento lógico y creativo, los buenos hábitos, etc.

La importancia de evitar el sedentarismo en los adolescentes El sedentarismo es un estilo de vida en el que las personas no suelen hacer ejercicio o salir a la calle y, en la mayoría de los casos, prefieren estar sentados o acostados frente a un dispositivo electrónico. Para los adolescentes, este ritmo de vida es perjudicial, ya que se incrementan las probabilidades de que sufran enfermedades cardiovasculares en el futuro. Además, se pueden generar otros padecimientos como obesidad, osteoporosis, diabetes, cáncer de colon, etc.

Asimismo, los adolescentes sedentarios tienden a tener una baja autoestima, poca capacidad para realizar adecuadamente cualquier tipo de deporte y dificultad para crear nuevas relaciones. Según estudios de la OMS, evitar una vida sedentaria y mantener una actividad física regular puede reducir el riesgo de sufrir una muerte prematura. En resumen, este estilo de vida es nocivo para los jóvenes y una gran opción para evitarlo es a través de las excursiones y actividades multiaventura de MADRIDAVENTOURS.

La empresa MADRIDAVENTOURS trabaja cada día en la planificación y desarrollo de planes atractivos y emocionantes en la naturaleza. Su objetivo es atraer a adolescentes que necesitan vivir nuevas experiencias, hacer ejercicio y evitar el sedentarismo.



