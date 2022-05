Projectum.es, un gran aliado para el crecimiento de una franquicia Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Para las empresas y marcas en crecimiento, la expansión en distintos territorios del país presenta ciertas complejidades.

Esto se debe a que, además de las ordenanzas generales en cuanto a los temas de arquitectura e ingeniería que deben cumplir los locales a abrir, cada administración territorial tiene su propio marco normativo y urbanístico.

Para expandir una franquicia de cualquier tipo (restauración, retail, hotelería, etc.), se requiere asistencia técnica especializada a nivel nacional, con especialistas técnicos, en la normativa de cada localidad a la que se quiera llevar la franquicia con éxito y sin pérdidas de tiempo ni dinero.

Uno de los mejores aliados para llevar a cabo ese proceso de expansión es projectum.es, una plataforma digital de proyectos técnicos que trabaja en todo el país; con lo cual, pueden brindar la asistencia técnica especializada que requieren para lograr el crecimiento y aperturas por el territorio nacional.

¿Cómo es esta estrategia para la expansión de una franquicia? Para una franquicia, la mejor estrategia de expansión es contar con especialistas técnicos a nivel regional como soporte, cuyos servicios se centrarán en los estándares normativos de su respectivo territorio, con las particularidades que esa normativa conlleva para realizar el proyecto y que llegue a buen puerto.

Para poner en marcha esta estrategia, lo conveniente es contar con un partner o aliado con la mayor cobertura y experiencia posible, como Projectum.es, quienes ofrecen una cobertura en desarrollo de proyectos técnicos a lo largo de toda España. Gracias a esto, la franquicia puede centralizar en un solo despacho la gestión de trámites, licencias y requerimientos normativos en cada zona hacia la que proyecta su expansión.

Una plataforma de gestión ideal Los especialistas técnicos a nivel regional son sumamente importantes para la expansión de la franquicia. Sin embargo, un aspecto fundamental para tener éxito en esa expansión, es el seleccionar adecuadamente los territorios hacia los que conviene expandirse y, consecuentemente, a los que no. Por esta razón, el equipo de técnicos de Projectum.es se especializa en analizar este aspecto, estudiar la viabilidad de expandir una franquicia o negocio en una determinada zona geográfica del país, plantear opciones o simplemente descartar ciertas ubicaciones, lo cual a la larga termina siendo agradecido por las marcas, ya que evitan errores en aperturas, problemas legales con ayuntamientos y pérdida de inversión.

Gracias a su buen desempeño y rapidez en ejecución, tanto en el análisis de viabilidad como en la gestión integral del proyecto, grandes franquicias nacionales e internacionales los han tenido de partner para su exitosa expansión, como Las Muns, 365 Obrador, A Pluma, Healthy Poke, Sensitive CBD e, incluso, Glovo, cuyas aperturas de sus dark stores fue liderada por Projectum.es en todo el territorio nacional.

Esta plataforma representa un gran aliado de todas aquellas franquicias que quieren expandirse, y que necesitan asistencia para asegurar que sus proyectos salgan delante de forma eficiente y segura.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.