Vino premium, el valor y la calidad de los pequeños productores con Mensaje en una Botella Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Las propiedades organolépticas y la calidad de los vinos etiquetados y distribuidos por la compañía SMAS PRODUCTOS SL no tienen por qué verse afectadas cuando el producto se utilice como regalo o forme parte de una estrategia de branding, aunque estos hayan sido elaborados con el interés de sumarse a la iniciativa vino como alternativa de regalo.

Por el contrario, esta característica de personalización le otorga a la bebida un aura de autenticidad única que es ampliamente valorada por clientes y catadores.

Por este motivo, la compañía, bajo su marca Mensaje en una Botella, se ha preocupado por ofrecer un vino premium en sus paquetes de regalo y en ediciones limitadas, con el cual sus clientes no solo regalen obsequios originales, sino que también los receptores de dichos presentes, puedan disfrutar de un producto de calidad, con altos estándares de sabor, color y textura.

Vino de calidad en ediciones personalizadas La personalización implica crear una edición limitada que sobrepase las características del diseño del packaging y se involucre directamente con el vino y su producción. En este orden de ideas, la compañía se ha propuesto incluir a pequeños productores en la elaboración de cada vino con el objetivo de otorgar calidad y un carácter innovador a su propuesta de valor. Sumado a esto, también se ha preocupado por referenciar en cada botella un apartado de trazabilidad que consigne el origen del vino, el nombre del vinicultor y el registro legal de elaboración y embotellamiento, con los cuales pueda probar que cada edición fue preparada en un período de tiempo específico y que no podrá replicarse.

Extensa variedad de vinos premium Aunque su fuerte son las botellas de vino personalizado para regalo, esta compañía también cuenta con un amplio catálogo de vinos tintos, blancos y espumosos, que fueron elaborados con uvas cosechadas de excelentes cultivos dispersos por todo el país. Entre ellos, destaca el vino tinto premium MBS Reserva, que se presenta embotellado en la icónica botella MARTIN BERASATEGUI SYSTEM (MBS). Esta botella actúa como un decantador artesanal, ya que cuenta con una cavidad inferior que evita que las impurezas pasen a la copa en el momento de servir el vino. Su diseño particular, también permite que no sea necesario filtrar el vino en bodega, evitando así uno de los procesos más antinaturales durante su elaboración, preservando la máxima expresión de la bebida y respetando su origen y naturalidad.

La gama de vinos premium comercializada por esta marca, contiene una bebida con amplio reconocimiento entre productores, catadores y expertos del sector vinícola. Cada una de sus botellas está numerada e identificada por su productor, garantizando un vino de excelente calidad, digno de hacer parte de una edición limitada y personalizada.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.