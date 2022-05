Packs de vinos ILOVEWINE, una buena forma de descubrir diferentes vinos de selección de cada bodega en cajas de 12 botellas Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 17:59 h (CET)

Además de tener una gran importancia para la agricultura y economía de España, el sector vinícola juega un papel relevante en la cultura del país.

Blanco, tinto, dulce o fortificado, el vino es una de las bebidas preferidas para acompañar las tradicionales tapas y también es un elemento clave en la vida social del país. No en vano, España se ubica entre los diez mayores consumidores de vino en todo el mundo.

Una buena alternativa para conocer los vinos de diferentes bodegas es la compra de packs que ofrecen botellas de diversas variedades y crianzas. De este modo, los amantes del vino pueden contar con una reserva en casa para compartir en sus reuniones sociales.

ILOVEWINE es un e-commerce creado por un grupo de apasionados por los buenos vinos Rioja. Ofrecen a sus clientes packs de vinos selección, permitiéndoles tener una caja de 12 botellas y descubrir los diferentes vinos de cada bodega de esta región.

Vinos artesanales seleccionados rigurosamente ILOVEWINE tiene como finalidad dar a conocer y hacer más accesibles las selecciones de vino de mayor calidad de la D.O.Ca. Rioja. Para cumplir su objetivo, cuenta con un equipo de expertos conocedores del mundo vinícola quienes, siguiendo un proceso riguroso y cuidadoso, se encargan de seleccionar los vinos más destacados del mercado.

De este modo, permiten a los usuarios adquirir vinos artesanales elaborados en las mejores bodegas, sin necesidad de salir de casa. Además, en esta plataforma es posible encontrar marcas exclusivas que no se consiguen en cualquier local comercial.

Selección de vinos de diferentes bodegas La D.O.Ca. Rioja se encuentra entre las denominaciones de origen más prestigiosas del mundo. Para ofrecer su catálogo, ILOVEWINE ha seleccionado algunas de estas, basándose en su tradición, en la elaboración del vino y su excepcional calidad.

Entre las opciones, destaca la Selección Roda, una de las bodegas mejor valoradas. Sus vinos gozan de una excelente calidad, resaltando, entre ellos, el Cirsión.

Por su parte, la selección de vinos de Bodegas de la Marquesa, Valserrano, cuya esencia se basa en la importancia del cuidado de los viñedos propios, la tradición y calidad de los productos. La variedad de uva cultivada en sus viñedos es el Tempranillo, una especie tinta que supone la base de la mayoría de los vinos elaborados por esta bodega.

Para gustos más exquisitos están la Selección Ramírez de Ganuza, Selección Familia Eguren, Selección Pretium, Selección Cupani, Selección Amaren, Selección Abel Mendoza o Selección Finca Allende, entre otras.

ILOVEWINE no solo se centra en la comercialización de packs, sino que el consumidor tiene la opción de elegir entre las opciones de su catálogo. El envío es gratuito a Península y Baleares.



