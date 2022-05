Un estudio revela 3 ingredientes naturales para reducir la inflamación de la próstata y mejorar la vida íntima Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 17:47 h (CET)

La prostatitis es una inflamación de la próstata que se produce como consecuencia de una infección bacteriana. Esta patología provoca en los hombres ardor y dolor al orinar y también un aumento en la frecuencia de la micción. Asimismo, disminuye el deseo sexual y en general, ocasiona un deterioro en la calidad de vida de quien la sufre.

Una alternativa para solucionar el problema de la incontinencia urinaria la ofrece Laboratorios Lister Máis. La marca ha desarrollado una fórmula creada a base de ingredientes naturales que reduce el tamaño de la próstata y evita todas las molestias genitales desagradables. El producto puede adquirirse a través de la tienda online de medicina natural Dieta con Salud.

Un tratamiento natural para tratar la inflamación de la próstata La inflamación de la próstata es un padecimiento que se observa, generalmente, en hombres de entre 25 y 60 años de edad. De acuerdo a diversos estudios, su causa se debe a infecciones urinarias, patologías intestinales o a severos estados depresivos. Esta enfermedad ocasiona síntomas muy molestos en el hombre que, de no ser atendidos a tiempo, pueden causar daños crónicos en la glándula prostática.

Una solución eficaz para combatir este padecimiento es Prosta Lister Máis +, un tratamiento natural fabricado por Laboratorios Lister Máis que reduce la inflamación de la próstata y elimina el ardor urinario, así como las ganas frecuentes de orinar.

La farmacéutica asegura que tomar dos cápsulas diarias garantiza resultados visibles durante los primeros 15 días. Aun así, recomiendan seguir el tratamiento durante 3 meses más para mayores resultados.

Ingredientes naturales que aseguran una máxima efectividad El éxito que ha tenido Prosta Lister Máis + en el mercado se debe principalmente a que su fórmula ha sido elaborada con ingredientes naturales estratégicamente seleccionados que actúan de manera sinérgica para proteger la próstata. Entre ellos se encuentra Saw Palmetto, que contiene la enzima 5-alfa reductasa, la cual resulta favorable para nivelar la testosterona. También tiene semillas de calabaza que, según estudios alemanes, contienen aminoácidos que protegen eficazmente las células que conforman la próstata.

Cada cápsula incluye licopeno, una planta que inhibe el crecimiento de la próstata, así como glicina, un aminoácido que ayuda a tratar el tejido prostático inflamado, protegiendo el órgano de tumores u otros daños mayores. Por último, la fórmula contiene un conjunto de fitosteroles que han demostrado su eficacia para reducir la inflamación de la glándula prostática, potenciar el deseo sexual y eliminar la sensación de necesidad de ir al baño.

Todos estos aspectos hacen de esta fórmula una de las mejores opciones que tienen los hombres para terminar de manera definitiva con la incontinencia urinaria. Además, al ser un producto elaborado con ingredientes naturales, no causa efectos secundarios en el organismo.

Los pacientes interesados en adquirir Prosta Lister Máis + pueden acceder a la tienda online de Dieta con Salud, donde también es posible encontrar una variedad de suplementos naturales para todo tipo de afecciones de las mejores marcas del mercado.



