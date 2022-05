El tratamiento Curly Botanic Lifting Orgánico es el método curly perfecto para el pelo rizado ante la llegada del verano, por DIM Salón Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 16:43 h (CET)

Múltiples personas sueñan con lucir unos rizos perfectos ya sea en una fiesta o reunión o simplemente al caminar por la calle, pero este tipo de cabellera requiere de varios esfuerzos para su cuidado. Los tratamientos para el cabello son una parte esencial en el cuidado de la belleza. Sin embargo, particularmente, el cabello rizado suele presentar varias complejidades.

Aspectos como el frizz, la resequedad del clima veraniego o los daños de los productos químicos, son algunos de los efectos adversos que pueden requerir un tratamiento de rizado capilar. Ante esta situación, una de las mejores alternativas es el Tratamiento Curly Botanic Lifting Orgánico de DIM Salón, un procedimiento que aprovecha las innovadoras ventajas del método curly para generar un rizado tan espectacular como duradero.

Productos naturales para unos rizos brillantes y duraderos El método curly que ofrece DIM Salón es completamente orgánico, ya que utiliza únicamente productos naturales que nutren la cabellera y, en particular, potencian el efecto curly sin causar daños o modificaciones en la estructura interna de los cabellos. Estos componentes, como ginseng, aloe vera y extractos amazónicos, aportan varias vitaminas y aminoácidos que brindan una profunda reparación a las fibras capilares, lo que deriva en un crecimiento de la masa, el brillo y la nutrición del cabello.

Gracias a estas características, este tratamiento brinda un rizado con amplia elasticidad, que facilita el peinado y evita el encrespamiento, a la vez que eleva al máximo el brillo del cabello. Además, sus productos naturales ofrecen una profunda regeneración para cabellos dañados por tratamientos químicos, a la vez que brindan protección al efecto rizado de los cabellos, que mantiene su apariencia por un periodo de entre 2 y 3 meses, a la vez que preserva el volumen y previene el frizz incluso ante la deshidratación que causa el clima veraniego.

Un tratamiento efectivo y, a la vez, ambientalmente responsable El tratamiento de DIM Salón es una de las mejores opciones para obtener rizos flexibles, nutridos, brillantes e hidratados, así como para quienes buscan un rizo más abierto, de volumen controlado y fácil de peinar. En cualquiera de estos casos, el método curly de DIM Salón ofrece la oportunidad de tener un cabello rizado firme, voluminoso y brillante, libre de frizz y sin ninguno de los daños que causan los tratamientos más convencionales, ya que este método no utiliza ningún producto químico, lo que le ha valido la certificación europea como tratamiento orgánico y cruelty free.

Estas características reflejan el sentido de responsabilidad ambiental detrás de este tratamiento, a la vez que explican su alto nivel de efectividad sin efectos secundarios para el cabello. Al utilizar únicamente nutrientes orgánicos, este proceso potencia el fortalecimiento natural de los cabellos, a la vez que brinda un rizado perfecto, duradero, con un brillo, forma y volumen espectacular, el cual, incluso en las visitas a la playa durante el verano, se puede lucir en su máximo esplendor.



