Bebidas Urbanas y su amplia oferta de bebidas para personas que no toman alcohol Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 16:30 h (CET)

Quienes beben alcohol no tienen inconvenientes para encontrar una bebida en bares y restaurantes, ya que en el mercado se ofrecen miles de vinos, cervezas o cócteles para todos los gustos. Pero, a menudo, encontrar bebidas sin alcohol que sean buenas, originales y diferentes a las tradicionales, no resulta una tarea sencilla, pues la oferta suele ser muy limitada.

No obstante, para hacer frente a esta situación, han surgido iniciativas como la empresa Bebidas Urbanas. Esta tienda online ofrece una gran diversidad de bebidas de calidad para transformar el mercado de los refrescos con sabores nuevos y capaces de impresionar tal y como lo haría un buen cóctel.

¿Qué tipo de bebidas se ofrecen en Bebidas Urbanas? Esta empresa que se preocupa por implementar hábitos saludables en el estilo de vida de sus seguidores ha llevado a cabo una completa indagación por toda Europa para comercializar bebidas alternativas de todo el continente en España. Estos productos no contienen aditivos, no tienen colorantes, ni azúcares, ni conservantes y muchos de ellos son 100 % veganos. Bebidas Urbanas se esfuerza por seguir entrando con pie derecho en el sector hostelero español, donde hace falta oferta de bebidas veganas, sin gluten, ecológicas o funcionales.

Asimismo, las bebidas premium de Bebidas Urbanas se fabrican a través de procesos naturales establecidos por la normativa europea para ofrecerle a los clientes bebidas sanas y que se ajustan a los valores de sostenibilidad de la empresa.

Por qué elegir las bebidas orgánicas de Bebidas Urbanas Consumir una bebida orgánica es lo mismo que consumir una bebida saludable, gracias a que provienen de cultivos biológicos. Estas bebidas son cada vez más populares porque se convierten en una alternativa importante y diferente a los refrescos con tradicionales que se encuentran con facilidad en los supermercados, bares o establecimientos de comidas.

Gracias a la oferta de Bebidas Urbanas, se consume un producto bajo en toxinas y con muchas propiedades naturales. Bebidas de distintos sabores que se adecúan a todos los gustos y requerimientos, como aguas vitaminadas, limonadas con diferentes y exquisitos sabores atípicos, energéticos, inmunológicos, entre muchos otros. Bebidas Urbanas es una plataforma experta en bebidas premium orgánicas, que le ofrece al sector hostelero un amplio catálogo de productos saludables, que se adaptan con facilidad al estilo de vida de las personas que no beben alcohol.

Todos sus productos se encuentran disponibles en su página web, donde además, se ofrece un 5 % de descuento en cualquier compra.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.