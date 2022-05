Rafa Martos, CEO de Trainingym, nominado a los I Premios Dux de Canal CEO Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 16:27 h (CET)

Rafa Martos, CEO de la startup almeriense Trainingym, ha sido nominado por el jurado con el Galardón Dux en la primera edición de los Premios Dux organizados por Canal CEO. Una nominación recibida poco tiempo después de que Trainingym haya sido escogida como la mejor aplicación móvil en los Premios Almería Digital.

Inspirados en el término latino Dux, estos premios valoran conceptos como la dirección, la orientación, la consideración, la facilitación, la transformación o el servicio, que se engloban en la figura del Dux. Canal CEO se propone dar visibilidad a todos aquellos “CEOs ocultos creadores de futuro”, con 71 finalistas repartidos en distintas categorías y seleccionados por un jurado que preside Manuel Pimentel, exministro de Trabajo. El veredicto se conocerá el próximo 19 de mayo en el Teatro Barceló de Madrid.

Los galardones premian la promoción de un nuevo liderazgo en el tejido empresarial español, a través de acciones, hábitos y comportamientos que potencien el desarrollo de las personas. Se valora el enfoque holístico, que permita hacer frente a los desafíos y a los retos de la nueva economía, tan necesario en los tiempos actuales.

Dentro de las categorías propuestas destacan temas como el bienestar, la diversidad, la sostenibilidad o la innovación, entre otros. Rafa Martos, CEO y fundador de Trainingym, ha sido propuesto por el jurado en la categoría Galardón Dux del año, compartiendo candidatura con CEOs de empresas de la talla de Indra, Aena o Ilunion.

La startup almeriense liderada por Rafa Martos lleva más de 10 años trabajando en el sector del fitnessy consiguiendo financiación de entidades de renombre como Axon Partners, entre otras. Apostando por la innovación, el talento y un producto centrado en el cliente, Rafa Martos recibe con orgullo la noticia de su nominación: “Estoy muy emocionado de ser finalista para este premio. Me siento agradecido, porque cada día aprendo de todas y cada una de las personas que me rodean”.



