ETP, la solución a todas las necesidades

miércoles, 18 de mayo de 2022, 15:49 h (CET)

ETP nace como un gigante de los servicios, par dar solución a todas las necesidades que se le puedan plantear a un cliente particular o profesional.

¿Qué servicios ofrece ETP? Esto empieza por un sistema inmobiliario, con venta cruzada MLS, publicación en 57 países o herramientas como la visita virtual 360º. Esto permite hacer una venta más rápida y efectiva, ya que todos los colaboradores pueden ser partícipes de dicha venta.

ETP cuenta también con soluciones para energía solar, siendo instaladores de placas solares, distribuidores de material en Europa, teniendo financiación para clientes finales y gestionando subvenciones de forma propia.

Además, ETP tiene empresa propia comercializadora de energía, con precios muy competitivos de potencia para generar un ahorro extra, especialmente, en instalaciones con autoconsumo.

No se puede olvidar que es una empresa propia de telecomunicaciones, con acceso a las principales redes de cobertura del estado, para que siempre se disponga de la máxima cobertura posible. Todo, siempre con precios altamente competitivos.

Automatización de sistemas, sin perder el asesoramiento personal Para crear este sistema, ETP ha dado un paso adelante en automatización de procesos, aprovechando el avance en este campo en los últimos tiempos. Esto permite una gestión más rápida, sin fallos y con menos gastos.

Todo esto siempre se realiza con un equipo de asesores para que el cliente final conozca el funcionamiento de cada sector y las alternativas de las que dispone, combinando así las principales ventajas de los sistemas tradicionales y la implementación de automatismos de gestión.



