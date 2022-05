¿Qué puede hacer el consumidor para que las entregas de sus compras online contaminen menos? Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 18:01 h (CET) En 2021 los españoles gastaron un 11% más que el año anterior en compras online y se prevé que esta tendencia crezca entre un 6 y un 8%. Solo en Barcelona, se entregan 100.000 paquetes diarios. Si no se hace nada, las emisiones de CO2 pueden alcanzar los 25 millones de toneladas a nivel global en 2030. En este contexto Próxima ecommerce apuesta por una entrega de última milla sostenible Desde la pandemia provocada por la Covid-19, los españoles han incrementado, mes a mes, el consumo a través de la venta online. De hecho, en 2021, gastaron de media 2.036€ en compras en línea, un 11% más que el año anterior, según datos del Observatorio Celetelem eCommerce. Y, el 76% de la población ya utiliza Internet como su canal principal de compra, una cifra que promete no descender. Sin embargo, hay un tema que preocupa profundamente a la sociedad española como consumidores: la sostenibilidad y la contaminación en las grandes ciudades. Sin ir más lejos, en Barcelona se repartieron cerca de 100.000 paquetes diarios en su zona metropolitana. Y, a nivel estatal, se entregan 1,5 millones de paquetes diarios, según informes de Deloitte. Una situación alarmante teniendo en cuenta todo lo que ello conlleva: más vehículos de transporte para poder abastecer servicios de entrega y devoluciones o el uso de materiales altamente contaminantes, como el plástico para embalaje. Si se mantiene el comportamiento de consumo actual, se estima que en 2030, las emisiones de CO2 alcancen los 25 millones de toneladas a nivel mundial.

Próxima ecommerce, aliado sostenible

Los habitantes de ciudades como Barcelona y Zaragoza contarán entre las posibilidades de entrega de los ecommerce de su ciudad con la opción de Próxima ecommerce. La compañía, filial del gigante logístico Grupo Sesé, está focalizada en hacer una última milla sostenible gracias a una flota de vehículos de transporte 100% eléctricos. Se trata de un servicio con un fuerte compromiso con el Pacto Verde europeo, que tiene como meta dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050.

Próxima ecommerce propone tres ejes innovadores:

Vehículos 100% eléctricos. El compromiso de la empresa con el pacto verde europeo es uno de sus grandes estandartes. Por eso, opta por el uso exclusivo de vehículos eléctricos que permitan entregas libres de emisiones en todos sus servicios. Una propuesta que les convierte en pioneros dentro del sector logístico español.

Garantía de puntualidad. Próxima ecommerce garantiza una entrega next day en una franja de dos horas previamente acordada con el cliente. Tradicionalmente la empresa de logística propone al cliente una franja horaria, en turno de mañana o tarde. Frente a este modelo, Proxima Ecommerce ofrece al cliente franjas de dos horas en su horario de reparto para que elija aquellas que mejor le vienen. Además, si por lo que fuese debe cambiarse, es tan sencillo como modificarla en la página de seguimiento. De este modo más entregas se realizan a la primera, evitando agendar reentregas.

Rutas Inteligentes. Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de compra, Próxima ecommerce calcula las rutas de reparto mediante un sistema de optimización que pronostica las horas de entrega y registra nuevos requerimientos que se van incorporando a la planificación en tiempo real.

Un plan de expansión y la puesta en marcha de varios city hubs

Además de operar en dos de las grandes ciudades españolas, Próxima ecommerce también está disponible en dos localidades del suroeste de Alemania: Dusseldorf y Essen. Además, da servicio a una base de clientes de primer nivel especialmente preocupados por la sostenibilidad en la última milla como Inditex o Zalando. Un tipo de entrega que, además, se prevé que crezca más de un 78% hasta 2030, según anuncia el World Economic Forum.

Por otro lado, la empresa logística planea la apertura de varios city hubs de recogida en estas ciudades para ofrecer entregas en punto, gestión de devoluciones y servicios de entrega al ciudadano. Todo ello, durante las 24h del día. De hecho, ya se están realizando pruebas piloto de este servicio en Zaragoza.

De esta forma, Próxima ecommerce, contribuye, a través de la eficiencia en su servicio, a una mejor experiencia de compra para el consumidor, al mismo tiempo que vela por salvaguardar la sostenibilidad en la entrega de última milla.

