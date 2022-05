Formación en Implantología de Postgrado en Odontología Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 13:44 h (CET)

Que la implantología es una de las técnicas más demandadas en el trabajo de un odontólogo no es ninguna novedad, ya que desde hace muchos años, un experto en esta materia está siempre presente en el equipo de profesionales de una clínica dental. No obstante, esta es una área en continua evolución en la que los avances tecnológicos y las investigaciones científicas han ido cambiando la forma de elegir y trabajar los tratamientos.

Por este motivo, son muchos los odontólogos que amplían su formación en Implantología para reciclarse y posicionarse a la vanguardia de los nuevos progresos y tendencias, y poder ofrecer así, las mejores opciones a sus pacientes.

Oferta formativa PgO UCAM En esta línea, Postgrado en Odontología UCAM contempla dentro de su oferta formativa una gran variedad de títulos que van a permitir a los odontólogos alcanzar la especialización en este campo. Un ejemplo de ello es el Especialista o Experto Universitario en Oclusión y Prótesis sobre Implantes que tiene previsto su inicio el próximo mes de octubre en la sede de PgO UCAM Barcelona bajo la dirección docente de Maximiliano Cacciacane y con profesores de altísimo nivel como Aníbal Alonso.

Con este programa de PgO UCAM, licenciados en Odontología o médicos estomatólogos, conseguirán desarrollar una odontología restauradora sobre implantes para enfrentarse a la demanda actual, capacitándolo, así, en las distintas complejidades de los tratamientos implanto protésicos. Los estudiantes alcanzarán una visión interdisciplinaria para responder de manera innovadora, crítica y competente a las necesidades de prevención, diagnóstico, rehabilitación y mantenimiento de la salud oral de los pacientes. Además, aprenderán a establecer criterios lógicos para la utilización de herramientas digitales en la aplicación de los tratamientos.

El título de Experto Universitario está compuesto por seis módulos que se impartirán un fin de semana al mes, lo que facilita que los profesionales puedan compaginar su trabajo con la formación sin que suponga un perjuicio para ninguna de ellas. Cada sesión contará con conferencia teórica además de un taller práctico preclínico, y al finalizar, se acreditará al alumno con 20ECTS. En el caso del Especialista Universitario, se realizarán las seis formaciones incluidas en el Experto Universitario más dos semanas de prácticas intensivas en prótesis sobre implantes y dotará a los estudiantes de 30 ECTS.

La importancia de la especialización La especialización es la clave diferenciadora para los odontólogos que acaban sus estudios y que se lanzan a un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo. Por ello, resulta fundamental que el odontólogo realice una continua formación, puesto que es un ámbito en constante evolución.

PgO UCAM ofrece diferentes postgrados, ya sean máster, especialista, experto o cursos short, en áreas como Rehabilitación Oral, Cirugía Bucal, Implantología, Ortodoncia y Endodoncia, entre otras. Pone, de esta forma, a disposición de los profesionales del sector dental una gran variedad de recursos educativos, tanto teóricos como prácticos, y programas académicos completos que son impartidos por más de 800 docentes, clínicos e investigadores con amplia trayectoria. Además, la formación va siempre acompañada de los recursos y procedimientos más avanzados que permiten a los alumnos adquirir conocimientos novedosos de la mano de técnicas vanguardistas.



