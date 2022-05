El futuro del E-commerce: fichas de producto generadas con Inteligencia Artificial Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 17:26 h (CET) Contents.com ha desarrollado un nuevo módulo de e-commerce integrado a su plataforma de creación de contenido: un instrumento basado en inteligencia artificial, útil para crear fichas de producto de alta calidad de la manera más veloz posible. Originales, multilingües y SEO friendly. El módulo se presentó al público, por primera vez, en NetComm 2022, el evento de referencia del E-commerce minorista celebrado a principios de mayo en Milán El comportamiento del cliente ha cambiado, especialmente en los dos últimos años, a la hora de comprar dónde el E-commerce se ha convertido en el principal canal. Algunos de los factores que han provocado todo ello es la comodidad de realizar compras a golpe de click, con entregas rápidas y servicios de cambio y devolución muy eficientes. Las compras on line han registrado un claro y constante incremento. De ahí, que muchas empresas se lancen al ecosistema digital para aprovechar la oportunidad que supone el mercado digital.

Contents.com, conocedor de necesidad en aumento de las empresas de reestructurar y mejorar su presencia on line, ha elaborado este nuevo módulo de E-commerce integrado a su plataforma de ventanilla única (one-stop shop) para la creación de contenidos: un instrumento útil para crear fichas de producto de alta calidad, originales, multilingües y SEO friendly de la manera más veloz posible.

Contents.com, concebido como una única ventana para la ideación, creación y transformación de contenidos, ofrece numerosas soluciones con la finalidad de optimizar la estrategia de contenidos de sus clientes. La nueva versión actualizada cuenta con siete herramientas, cada una de ellas con una función clara:

Para la fase de ideación: Brainstorming y Tendencias de Sector.

Para la fase de creación: Obtén un Texto, Contenido SEO y E-commerce.

Para la fase de transformación: Traducción y Audio ↔ Texto. EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

El módulo de E-commerce basado en inteligencia artificial está alimentado por uno de los software de generación de lenguaje natural (Natural Language Generation, NLG) más avanzado entre los actuales en el mercado. El objetivo es ayudar al cliente a superar el obstáculo del contenido duplicado (o que incurran en plagio) mediante la creación de fichas de producto originales, de alta calidad y multilingües en muy poco tiempo. Uno de los errores más frecuentes y que más se penaliza es, justamente, la producción de contenidos duplicados o plagiados, lo que perjudica directamente al posicionamiento on line de los productos. Los algoritmos castigan a quienes no utilizan contenidos originales y únicos, con el peligro de que los productos desaparezcan totalmente de los resultados de las búsquedas de Google, con la consecuente reducción del volumen de ventas.

“El módulo de E-commerce propuesto por Contents.com es muy útil en algunos escenarios: para obtener descripciones de productos simples e inmediatas, sin construcciones lingüísticas demasiado elaboradas, pero siempre de altísima calidad. También está disponible una versión específica para fichas de Amazon que garantiza la optimización SEO de las descripciones de productos”, explica Stefano Lena, Vicepresidente de Ventas de Contents.com. Además, puntualiza que “Contents.com cuenta con el valor añadido de la combinación entre Inteligencia Artificial y la parte humana para la validación de las fichas de producto generadas en cuatro idiomas: italiano, inglés, francés y español”.

¿Cómo funciona el módulo de e-commerce?

La plataforma Contents.com ofrece a sus usuarios la posibilidad de interactuar en el nuevo módulo de E-commerce por dos caminos, según las necesidades específicas. Una modalidad contempla la inserción de un número de palabras clave, desde un mínimo de tres a un máximo de siete, cada una separada con una coma. El módulo proporcionará un breve texto original compuesto por entre 400 y 500 caracteres. La segunda modalidad es la de introducir el nombre del producto o su código (ASIN o GTIN). El resultado será un texto original y completo de hasta 2.000 caracteres, incluyendo una descripción, un listado de viñetas con sus principales características, atribuciones y especificaciones técnicas.

El módulo de E-Commerce ya está disponible,y se lanzó en las últimas semanas junto con el NetComm Forum 2022, el evento de referencia en Italia sobre temas de E-commerce, digital retail y business innovation.

