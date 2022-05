Los mejores juguetes para los diferentes tipos de perros, según Maskowe Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 17:33 h (CET) El juego es una actividad muy importante para los perros y existen gran cantidad de juguetes que elegir según la raza y el tamaño de los canes. Maskowe ofrece varios consejos para que los perros liberen su energía No todos los perros mantienen los mismos niveles de energía. Por lo general, los perros grandes, dedicados por tradición al pastoreo o la caza, poseen niveles de energía muy altos además de una gran inteligencia. Por esta razón, es necesario que la descarguen de algún modo si no ejercen estas actividades.

Los profesionales de Maskowe conocen a la perfección la alimentación, juguetes y productos para mascotas adecuados, por lo que ofrecen una serie de consejos básicos y fáciles para escoger los productos homologados que mejor ayuden a los canes a trabajar sus niveles de energía.

Juguetes para razas pequeñas

Los perros de razas pequeñas suelen ser muy activos por lo que los juguetes de caucho o vinilo, que son muy resistentes, están diseñados para que sean mordidos sin resultar perjudicial para la salud del animal.

Las pelotas de goma también son un buen elemento para que los perros pequeños puedan jugar. Son resistentes y, mientras sean del tamaño adecuado a su boca, serán un buen método para que descarguen toda su energía jugando.

Juguetes resistentes para razas grandes

Los juguetes de tamaño pequeño no son adecuados para este tipo de perros ya que podrían llegar a tragárselo y sufrir problemas debido a ello. Por el contrario, si son muy grandes pueden resultar difíciles de utilizar para ellos.

Si se trata de perros que necesitan liberar mucha energía, los juguetes adecuados serán aquellos que les hagan correr y que, incluso, se utilizan para su adiestramiento como las tiras de cuerdas, que son ideales para practicar juegos de agarre. La mordida de estos perros suele ser mucho más potente por lo que los materiales deben ser resistentes como los fabricados 100% de caucho natural o los de vinilo.

Mordedores para cachorros

Los cachorros son perros que necesitan juguetes blandos que no estropeen sus pequeños dientes de leche y que, al mismo tiempo, ayuden en su aprendizaje y adiestramiento ya que por naturaleza son inquietos y muy juguetones. Además, son animales que debido a su edad tienen una gran necesidad de morder por lo que mordedores homologados les ayudarán a fortalecer su dentadura y la mandíbula.

