Las diademas de invitada se convierten en la última tendencia en los looks de boda

miércoles, 18 de mayo de 2022, 13:10 h (CET)

Una de las opciones de tocado más cómodas y versátiles que se pueden lucir en una boda como invitada son las diademas. Estas pueden adaptarse a cualquier look y peinado, y se pueden llevar tanto en fiestas de día como de noche. Actualmente, hay diversos diseños disponibles de diademas de invitada para combinar con distintos estilos.

A través de la firma Carmen Fernández Complementos, las clientas tendrán la posibilidad de elegir entre una gran variedad de diademas, que además de ser artículos ideados para un evento especial, después pueden integrarse como parte del vestuario cotidiano y ser combinadas fácilmente con muchas otras prendas.

Diademas de invitada en Carmen Fernández Complementos Dentro del catálogo de diademas de Carmen Fernández Complementos es posible encontrar varios modelos con joyas, que resultan particularmente elegantes y deslumbrantes. Un ejemplo es la Diadema Joya Aída, que es de satén y presenta aplicaciones de cristal. Se trata de una pieza ideal para convertirse en la invitada perfecta y al mismo tiempo, también se puede combinar con unos simples vaqueros para dar un toque chic al día a día.

Por otro lado, el modelo Diadema Joya Flores Verdes cuenta con aplicaciones de latón en tono verde y cumple con las mismas condiciones que la anterior. Del mismo modo, la Diadema Joya Ady puede enaltecer cualquier look con sus inserciones de latón y cristal en forma de hojas y flores.

Todas estas piezas están diseñadas, creadas y trabajadas con pasión. Carmen Fernández Complementos utiliza solo materiales de primera calidad, que son tratados con cariño y de forma artesanal. Las diademas se confeccionan a mano, pieza a pieza, de tal forma que cada mujer que las luzca sienta que encajan a la perfección con su personalidad.

Carmen Fernández Complementos apuesta por la moda sostenible Carmen Fernández Complementos es una firma que se caracteriza por su sólida responsabilidad social corporativa, lo cual se expresa en la producción de moda sostenible que se realiza con el apoyo de empresas locales y nacionales. De esta manera, se favorece la creación de empleo. Además, la marca sostiene un fuerte compromiso contra la explotación infantil, que es una práctica habitual en producciones industriales textiles en el extranjero.

La propuesta de Carmen Fernández Complementos es completar el look de mujeres con estilo, mediante complementos que les permitan sentirse especiales pero sin estridencias. El estilo de las piezas que ofrece sintetiza lo clásico con el desenfado de lo moderno. Por eso, sus creaciones resultan versátiles y se pueden vestir en cualquier momento del día.

Todos los artículos de la marca están disponibles en locales en Madrid, Almería, Gijón, Cádiz, Valencia y Barcelona como última incorporación. También se pueden comprar a través de la tienda online.

Las diademas de invitada de Carmen Fernández Complementos son piezas versátiles que se emplean para brillar en una boda, pero que también pueden ser utilizadas para realzar el look cotidiano.



