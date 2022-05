Reserva de aparcamiento: nueva prioridad en la planificación de los viajes Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 16:41 h (CET) La reserva de aparcamiento ocupa un lugar prioritario en la planificación de un viaje para los españoles, que buscan asegurar su comodidad y aprovechar el tiempo, con motivo de la tendencia del "revenge travel", según Parclick Según datos de Parclick, app de referencia en reserva de parkings online, los españoles reservan aparcamiento desde las agencias de viaje con una media de 20 días de antelación al viaje, para estancias de 5,5 días.

Los aeropuertos son las zonas más demandadas para este tipo de reservas, seguidos de los centros de ciudades, las estaciones de tren y los puertos.

Tras más de dos años en los que los viajes han estado limitados con motivo de las restricciones de movilidad, las prioridades a la hora de planificar un viaje han cambiado, dando paso a la comodidad que otorga una buena planificación. Según datos de Parclick, app de referencia en reserva de parkings online, cada vez más se toma en cuenta la reserva de aparcamiento a la hora de preparar las vacaciones. La tendencia también aplica en las agencias de viajes, porque son numerosas las que ofrecen este servicio a sus clientes, especialmente para dejar el coche en el aeropuerto, esta reserva suele planearse con una media de 20 días de antelación.

Con la llegada del verano, el síndrome del “revenge travel”, las ganas y entusiasmo por salir y conocer nuevos lugares, es más que nunca una realidad. Después de las restricciones de movilidad que han dificultado e incluso impedido los viajes, la lista de prioridades ha abierto paso a una planificación más extensa, con el objetivo de no perder tiempo durante las vacaciones. En este contexto, la reserva de aparcamiento ha comenzado a ser un pilar en la organización de los viajes, que ya está disponible en muchas agencias de viaje.

Colaboración con agencias de viaje para una planificación al detalle

La plataforma, que colabora con agencias de viaje repartidas por todo el territorio español para que éstas también ofrezcan el servicio de aparcamiento a sus clientes cuando acuden a ellas para la planificación de su viaje, ha registrado un aumento del 60% en este tipo de reservas durante el primer trimestre de 2022, respecto al último de 2021. De acuerdo con los datos mensuales, la tendencia continúa al alza: de marzo a abril de 2022 hubo un incremento del 30%.

“El turismo se recupera, volvemos a viajar con normalidad después de dos años, y no queremos perder tiempo ni calidad de vida buscando aparcamiento. Los clientes de Parclick cada vez dejan menos aspectos al azar: quieren tenerlo todo bajo control y ser productivos con su tiempo. La combinación de estos dos factores explica el aumento de las reservas de aparcamiento en las agencias de viajes como parte de la planificación de un viaje, una tendencia al alza que seguiremos viendo en los próximos meses, especialmente con la llegada del verano”, explica Helena Celma, B2B Developer & Trade Marketing Manager de Parclick.

En concreto, Madrid es la ciudad donde más reservas se realizan dentro de la planificación de un viaje, seguida de Barcelona, Sevilla y Valencia. El tiempo de estancia media en los destinos es de 5,5 días. Respecto a las zonas de aparcamiento más demandadas en las reservas realizadas mediante agencias de viaje, los aeropuertos son las más recurrentes y las tarifas más demandadas son, por este orden, valet, oficial y low cost. Por detrás de los aeropuertos están los centros de ciudad, las estaciones de tren y los puertos.

“A pesar de que el territorio nacional cuenta con un gran peso en el número de reservas de aparcamiento, cada vez más las agencias de viajes utilizan Parclick también para reservar parking en el extranjero gracias a la extensa red internacional con la que contamos. De hecho, el 5% de las reservas se realizan en aparcamientos situados fuera de territorio español”, apunta Celma.

