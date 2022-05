Certitec sobre la gestión del capital humano para mejorar la rentabilidad de las empresas Emprendedores de Hoy

Los recursos humanos son un departamento fundamental en la rentabilidad de un negocio. Es necesario asegurar una correcta gestión, enfocada principalmente en las colaboraciones, para conseguir que esta área funcione de manera que se vuelva rentable. Por ello, una de las maneras más competentes de hacerlo es a través de softwares de gestión o ERP.

Esto, además de garantizar una buena gestión de los recursos humanos, ayuda a que los empleados tengan un mejor desempeño laboral, lo que se traduce esencialmente en una mayor rentabilidad. Certitec es una compañía proveedora de soluciones digitales inteligentes, que incluyen precisamente un eficiente ERP para la gestión de RRHH.

Usar la gestión de recursos humanos para aumentar la rentabilidad Los recursos humanos son la base actual para la obtención de rentabilidad empresarial y, por lo tanto, es necesario que las empresas puedan apostar más en ellos. No obstante, no hay que olvidar que la gestión del capital humano requiere considerar diversas variables que afectan el rendimiento y el desempeño de los empleados.

Algunas de las maneras en las que se puede gestionar el capital humano para mejorar la rentabilidad es, por ejemplo, utilizar softwares de gestión ERP, que estén especializados en esta área. También es recomendable que las metas de la empresa estén definidas desde el principio para los trabajadores, que los empleados tengan conocimiento suficiente acerca del sector y del mercado en el que trabajan, que se mantenga una formación constante de la plantilla y que se promueva permanentemente la motivación y el trabajo en equipo. Todas estas estrategias pueden ayudar a que el área de RRHH tenga un mayor y mejor rendimiento, y se consiga hacer a la empresa más rentable.

La necesidad de softwares de gestión de RRHH para mejorar la rentabilidad Gestionar adecuadamente el capital humano puede ser una labor amplia y muchas veces compleja. Es por eso que disponer de herramientas digitales como ERP´s de RRHH es imprescindible, ya que agilizan notablemente estas tareas y además optimizan en gran medida la gestión del talento. La empresa de consultoría empresarial Certitec, especializada en la implementación de soluciones informáticas, ofrece a las compañías actuales una forma efectiva e innovadora de gestionar los RRHH.

Se trata de la utilización del ERP HP infinity, un software para la gestión del talento, que entre sus ventajas están la disminución de las tareas mecánicas administrativas, mayor control del personal, mejora de la comunicación interna, mejora del ambiente laboral, aumento de la productividad, informes fiables y más accesibles, mayor eficacia y mucho más.

Con este sistema, la gestión de RRHH será mucho más eficiente, controlada y ágil, para que, de esta manera, se pueda garantizar un aumento considerable en la rentabilidad empresarial.



