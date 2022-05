Tres de cada diez empresas en España ya recurren a empresas de recobro de forma recurrente, por Cobratis Emprendedores de Hoy

La morosidad en España ha crecido de manera exponencial a raíz de la crisis económica, provocando problemas financieros y afectando las transacciones comerciales de pequeñas y medianas compañías, las cuales no pueden hacer frente a grandes volúmenes de impagos.

De esta manera, las empresas de recobro han tomado protagonismo en el mercado con un alto porcentaje de éxito en el cobro de deudas. Por tal razón, son cada vez más las corporaciones españolas que recurren a firmas como Cobratis España para recuperar impagos y gestionar cobros de facturas y deudas de manera ágil, a bajo coste y a través de la web.

¿Cómo funciona el servicio de Cobratis para el recobro de impagados o deudas? La aparición de facturas o créditos impagados por parte de los clientes forma parte de la actividad normal de cualquier sociedad. No obstante, es importante contar con la asesoría de una empresa de recobro que brinde soluciones efectivas en la gestión de cobro y, al mismo tiempo, que cuente con un equipo legal capacitado para dicho fin. En este sector, una de las empresas líderes en España es Cobratis, la cual ofrece a sus clientes el cobro de impagos tanto por vía amistosa como por vía judicial.

Como primera medida, la firma lleva a cabo la gestión amistosa del cobro de la deuda, a través de su departamento jurídico. De este modo, los abogados se ponen en contacto con el deudor para advertirle sobre las acciones legales que podrían tener lugar en caso de que no regularice su situación. Una vez transcurridos entre 20 y 30 días de la primera etapa, el equipo evaluará si es posible el cobro por vía amistosa o si se debe recurrir a una medida judicial.

Experiencia en el sector de cobro de deudas Mediante la plataforma online de recobro de Cobratis, los clientes pueden ingresar los datos vinculados con la deuda para realizar el proceso de alta en el sistema, después del cual la empresa pone a disposición todas sus herramientas para solicitar el cobro de la deuda o factura, por cualquiera de las dos vías, con un permanente feedback por medio de email o teléfono para informar sobre la evolución de la gestión.

Con más de 15 años de trayectoria en el sector y una vasta red de abogados y procuradores en toda España, esta firma de recobro es una de las mejores alternativas para empresas, ya que ofrece una tarifa plana y un mes de prueba gratuito. A su vez, brinda un trato profesional, diligente y respetuoso al deudor, con el fin de que retome la actividad comercial con los clientes.



