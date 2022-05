Mas Salagros, el primer EcoResort en una reserva natural de la península que despliega una red WiFi6 ecosostenible Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 16:05 h (CET) Ha inaugurado unas instalaciones WiFi6 de máxima velocidad, fiabilidad, seguridad y capacidad de usuarios, eliminando el impacto visual de las antenas. El proyecto, diseñado e implantado por la consultora e integradora Cloud Comunicaciones, se ha puesto en una semana, sin interrumpir la actividad de los clientes y empleados del EcoResort, que ahora disfrutan de un WiFi6 de máxima calidad y velocidad sin límite usuarios conectados El respeto y cuidado del medio natural no está reñido con el disfrute de una conectividad WiFi6 de máximas prestaciones. Así lo ha entendido el EcoResort Mas Salagros, situado en Vallromanes, una reserva natural al lado del parque protegido de la Serralada Litoral, a 20 minutos del centro de Barcelona, que ha inaugurado unas instalaciones WiFi6 de máxima velocidad y capacidad de usuarios eliminando el impacto visual de las antenas.

El proyecto, diseñado e implantado por la consultora e integradora Cloud Comunicaciones, se ha puesto en marcha en tiempo récord, una semana, sin interrumpir la actividad de los clientes y empleados del EcoResort, que ahora disfrutan de un WiFi6 de máxima calidad y velocidad sin límite usuarios conectados. Además, con él se ha reforzado la certificación Green Globe de Mas Salagros, el mayor estándar de sostenibilidad del mundo.

Para su ejecución, el integrador eligió la tecnología de RUKUS a través de su mayorista en España Wifidon, al considerar que era la más idónea para el proyecto y que permitía garantizar y superar la necesidades y niveles de servicio considerados en el proyecto, mejorando la experiencia WiFi de clientes, visitantes y empleados de Mas Salagros.

El proyecto contempló la instalación de 50 puntos de acceso de RUKUS- CommScope y 2 controladores de alta redundancia, también de RUCKUS, que cubren el 100% del recinto, en todos los edificios, todas las áreas de interior, habitaciones, salas comunes y áreas exteriores adyacentes.

El conjunto ofrece una solución innovadora, con una gran capacidad para gestionar una alta concurrencia de usuarios, segura y que permite el uso de servicios móviles en todo el recinto. El proyecto tuvo en cuenta la complejidad de la arquitectura del lugar y la dificultad de instalación, tanto para desplegar cable de red como para realizar la implementación. El resultado es una red WiFi6 segmentada y segura, que permite el acceso de clientes, visitantes y empleados ofreciendo la mejor cobertura, una muy alta velocidad y máximo rendimiento sin errores.

La red WiFi anterior presentaba continuos problemas de conexión que generaban descontento en lo usuarios, creando verdaderos quebraderos de cabeza al departamento IT. Tras realizar las auditorías pertinentes, Cloud Comunicaciones propuso una solución de conectividad basada un sistema WiFi6 de última generación, basado en las recomendaciones del fabricante RUCKUS, con controlador físico en alta disponibilidad, antenas interiores y exteriores, que, gracias a la dualidad de poder conectarse por cable y por radio, permitía cubrir todas las áreas del eco resort. Una de las premisas del proyecto era no interferir en las comunicaciones de Mas Salagros, de manera que el equipo técnico de Cloud Comunicaciones realizó una implantación en paralelo, manteniendo ambos sistemas en producción mientras se desarrolla el despliegue.

Un cambio que no solo se ha conseguido en un tiempo récord, sino que se ha hecho sin interrumpir la actividad diaria del eco-resort y mejorando la satisfacción de los huéspedes, el cliente final, que ya no se quejan por las interrupciones del WiFi.

“El entorno natural que nos rodea, el servicio que ofrecemos y las instalaciones del complejo garantizan al cliente que no le falte nada durante su estancia. Ruckus nos ayuda a ofrecer la más alta tecnología manteniendo los parámetros de consumo eléctrico e interferencias electrónicas al mínimo nivel. Además, nos permite seguir trabajando con los más altos estándares de sostenibilidad y la exigente normativa europea en materia ecológica, para conseguir que nuestro espacio deseado continúe siendo 100% ecológico”, comenta Javier Pérez, director general de Mas Salagros.

