La inclusión de nuevos perfiles profesionales en la preparación al parto

miércoles, 18 de mayo de 2022, 12:41 h (CET)

Cada vez hay más profesionales que vuelven su mirada hacia el acompañamiento y la atención al parto y al nacimiento. No solo matronas o ginecólogos, sino también doulas, psicólogos, fisioterapeutas o profesionales del ejercicio físico. Desde diferentes ámbitos del conocimiento, gracias a su experiencia y formación, todos pueden aportar herramientas que ayuden a la futura madre a tener un embarazo sano y a dar a luz con más confianza y seguridad.

Existe una creciente toma de conciencia sobre lo importante que es la experiencia del parto para la madre y, especialmente, para el bebé, pues su nacimiento marcará su salud física y psicológica. A menudo, el miedo y el desconocimiento acompañan al proceso del parto. Este evento natural se ha medicalizado hasta el extremo y el resultado es un número excesivo de intervenciones, que se podrían evitar con una atención al parto más acorde a la fisiología y con una mejor preparación por parte de las mujeres embarazadas.

En este contexto, el Método Laxmi ha surgido como un entrenamiento holístico para las madres, pero también como una formación para profesionales que desean tener las herramientas prácticas para una preparación al parto integral.

Cursos de preparación para un parto indoloro La ONU, la OMS y diversos colegios profesionales llevan advirtiendo desde hace tiempo que el exceso de intervenciones supone grandes costes a nivel económico y, sobre todo, con respecto a la salud física y emocional de madres y bebés. En los países desarrollados, la medicalización excesiva de este proceso natural tiene impacto en la salud pública.

Por estos motivos, en las últimas décadas han surgido movimientos activistas por el parto respetado o humanizado. Asociaciones tanto de madres como de matronas están poniendo de manifiesto esta problemática. La visibilización ha llevado a que, actualmente, en España se esté legislando sobre la violencia obstétrica, es decir, la violencia en el proceso del parto y nacimiento. Ya hay muchos hospitales que cuentan con unidades especializadas en partos de baja intervención.

Cada día hay más profesionales sanitarios concienciados que desean atender los partos de una manera más natural para evitar todos estos daños. Sin embargo, se enfrentan principalmente a dos problemas. En primer lugar, algunas mujeres embarazadas tienen miedo al parto. Por otro lado, faltan recursos prácticos para poder preparar a las mujeres en lo físico y en lo emocional. Se ha visto que los conocimientos teóricos no son suficientes para que la mujer sienta la confianza suficiente en su cuerpo y en el proceso del parto como para dar a luz de manera natural.

El objetivo del Método Laxmi es ayudar a solucionar estos dos obstáculos. Su creadora, Aixa Laxmi afirma que “lo que más me sorprendió de las primeras mujeres que empezaron a entrenarse con el Método Laxmi, allá por el año 2010, fue que al relatar sus partos aseguraban haberse sentido en control de todo el proceso y haberlo disfrutado mucho”. El control y el disfrute son dos palabras que no se suelen relacionar con el parto. Más bien al contrario, las mujeres tienen miedo a perder el control y a sufrir mucho dolor.

Fue esto lo que llevó a la autora del libro El Método Laxmi, 9 claves para un parto sin dolor a investigar más profundamente sobre la fisiología del parto y del útero. Con relación a las técnicas que conforman la metodología del alumbramiento, a lo largo de los años, Laxmi desarrolló los disparadores fisiológicos del sistema nervioso parasimpático y la teoría del segundo útero.

Con estas técnicas, muchas mujeres que han practicado el Método Laxmi han conseguido tener experiencias de parto completamente indoloras. Además, han evitado intervenciones, al saber cómo reconducir la fisiología del parto con recursos corporales sencillos cuando algo se desviaba de la normalidad.

El número de testimonios de partos positivos de las mujeres que han puesto en práctica el Método Laxmi es asombroso. Ante los buenos resultados, Aixa Laxmi abre cada año las puertas a la certificación internacional de profesoras del Método Laxmi a profesionales de diferentes ámbitos para formar una red de multidisciplinar de profesionales que acerquen esta metodología a las mujeres. Desde que inició la certificación se han formado más de 250 profesionales en 15 países.

¿Cómo puede facilitarse el parto? El Método Laxmi dispone de varias técnicas psicocorporales integrales, diseñadas para entrenar a las embarazadas trabajando las áreas emocional, psicológica y física para eliminar los miedos asociados al parto. Además, esta práctica ayuda a la mujer a tener un cuerpo en el que pueda confiar a la hora de dar a luz.

El entrenamiento del Método Laxmi revierte la rigidez del útero, provocada por el estrés. El ejercicio busca capacitar a la futura madre para que consiga un parto tranquilo y sencillo por sí misma. También la prepara para dar la mejor bienvenida a su bebé, de modo que haya una perfecta armonía entre la mujer y el recién nacido desde el primer momento.

Algunos recursos están enfocados en que el proceso vaya más allá del dolor. Dar a luz es un momento valioso e inolvidable y desde el Método Laxmi trabajan para que pueda percibirse como una experiencia poderosa para la madre y segura para el bebé.

Este programa ofrece tres servicios distintos: preparación al parto, acompañamiento durante el embarazo y recuperación integral posparto. El entrenamiento del Método Laxmi para el embarazo y el parto se realiza con un equipo de profesionales en el que siempre hay una matrona, como figura de referencia en la preparación a la maternidad y la atención al parto normal.



