¿Cómo sorprender con el merchandising en ferias y eventos?, por Más Que Un Boli Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 12:18 h (CET)

Las compañías de cualquier sector necesitan estrategias para darse a conocer e impactar al público, todo con el objetivo de aumentar las ventas y convertirse en negocios rentables que puedan perdurar en el tiempo.

Desde hace ya años atrás, el merchandising se ha convertido en uno de los métodos infalibles para la promoción de las marcas. La razón es que es una vía directa, muy efectiva y no implica una gran inversión. Por lo general, los regalos publicitarios deben ser artículos originales que contengan el logo de la compañía. En España, uno de los lugares de referencia para adquirirlos es la tienda online ecofriendly Más Que Un Boli.

Merchandising que marque la diferencia para enamorar al cliente Hoy en día, las empresas están apelando al merchandising para enamorar a los que pueden ser sus potenciales compradores. Los regalos personalizados se pueden entregar en cualquier momento, pero una de las mejores oportunidades para obsequiarlos son las ferias y eventos especiales.

Para sorprender a los clientes o posibles clientes es preciso elegir artículos originales y modernos que estén en tendencia,como los que comercializa Más Que Un Boli. En la tienda, se puede encontrar una gran variedad de objetos de calidad y utilidad,como bolígrafos con y sin aroma, minilápices, botellas de aluminio y de cristal, vasos, tarjeteros, cuadernos, libretas, agendas, llaveros, accesorios para fumar, punteros láser, linternas, bolsas, mochilas, camisetas, gorras, cubrebocas y auriculares, entre muchísimas cosas más.

Productos ecoamigables Una de las grandes razones por las cuales muchas empresas prefieren los productos de Más Que Un Boli es porque son únicos, exclusivos y respetuosos con el medioambiente, ya que se crean a partir de materiales reciclables y naturales, como, por ejemplo, el bambú y el algodón.

Las grandes ventajas para utilizar el merchandising en una empresa El merchandising se considera una de las mejores estrategias de mercadeo por sus grandes ventajas, ya que a cualquier cliente le encanta que le den un obsequio útil y más si este lleva el logo de su marca predilecta. Además, en los eventos especiales, no hay nada que dé más prestigio que entregar los también llamados regalos publicitarios.

El merchandising optimiza el branding de las marcas y potencia las ventas de un producto o servicio determinado. Además, permite captar a los clientes potenciales, mejorar las relaciones con la clientela actual, fidelizarla y recuperar a los compradores que pueden estar descontentos. Sumado a eso, son económicos y los empleados también pueden disfrutar de ellos. Los interesados en observar los productos de Más Que Un Boli deben ingresar a su tienda en línea.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.