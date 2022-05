Los precios de la vivienda en Madrid, a punto de situarse al mismo nivel que los de la burbuja inmobiliaria de 2008, por Avanza Homes Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 11:56 h (CET)

Tras la pandemia, el sector inmobiliario ha experimentado un crecimiento constante que comenzó aproximadamente a mitad del 2021 y que se espera que continúe avanzando hasta al menos finales del 2023.

Según los expertos de Avanza Homes Inmobiliaria, un grupo inmobiliario con una larga trayectoria en el sector, esto se debe, entre otros factores, a un impulso en la demanda, señalando que la situación de los precios de la vivienda en Madrid hoy en día es similar al nivel de la burbuja inmobiliaria de 2008.

De acuerdo a la perspectiva de estos especialistas, el incremento en el precio de las viviendas estará influenciado por diferentes causas, entre las que figuran la zona en la que se encuentre ubicada y la fecha de construcción del inmueble. No obstante, destacan que la principal incógnita en el mercado es el precio en el que se situarán las propiedades en un futuro a corto plazo.

Los precios de la vivienda en Madrid para 2022 La reactivación de la demanda durante el 2021 en el sector inmobiliario ocasionó que el precio de la vivienda en toda España presentará un incremento notable, especialmente aquellas ubicadas en las principales ciudades turísticas del país y puntos centrales. Por ejemplo, en Madrid, el precio por metros cuadrados alcanza en abril de 2022 un valor promedio de 3.804 €/m2.

Asimismo, las viviendas de obra nueva obtienen un mayor valor con respecto a las propiedades ya habitadas. Esto se debe a los innovadores diseños estructurales de estas construcciones, que responden a las necesidades de espacio exterior, modernismo y eficiencia.

El alto valor de las propiedades en la actualidad también se ve influenciado por el precio de los materiales de construcción, que también han sufrido un aumento considerable a causa de la inflación presentada en España.

Bajo este escenario, los representantes de Avanza Homes comparan la situación actual con el crítico panorama que atravesó la industria inmobiliaria en el 2008, destacando que la inflación representa un papel protagónico en el presente y futuro del sector inmobiliario.

La nueva burbuja inmobiliaria en España Para los especialistas, el año 2022 se abrió una nueva burbuja inmobiliaria en territorio español, la cual no había sido creada desde el 2008, año en el que el sector de la vivienda aumentó hasta un 17 % y la cota por metro cuadrado presentó su mayor crecimiento.

Esta nueva burbuja inmobiliaria causada por el aumento en la compraventa de viviendas presenta uno de los picos más altos en cuanto a las transacciones por adquisición de casas por primera vez, jamás presentada en años anteriores.

A raíz de la crisis pandémica, se han producido nuevas situaciones en el territorio español que repercuten fuertemente en este 2022 y afectan significativamente al transcurso del sector inmobiliario. Los especialistas de Avanza Homes esperan que este desalentador panorama pueda cambiar en un futuro no muy lejano y se estabilice nuevamente la industria inmobiliaria.



