Quirónsalud Tenerife realiza la primera cirugía robótica de la sanidad privada en Canarias

miércoles, 18 de mayo de 2022, 13:06 h (CET) El equipo de Cirugía Robótica intervino hace unas semanas, con la plataforma Da Vinci, a una mujer para reparar un prolapso de órganos pélvicos, que ya se encuentra plenamente recuperada y sin limitaciones funcionales Hospital Quirónsalud Tenerife realizó el pasado mes de abril su primera cirugía robótica con la plataforma quirúrgica Da Vinci. El equipo quirúrgico, coordinado por el jefe de la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada, el doctor Guillermo Conde, intervino con éxito a una mujer de 54 años con un prolapso vaginal de alto grado, que ya está totalmente recuperada.

El doctor Guillermo Conde, que es a su vez jefe del servicio de Urología de Quirónsalud en Canarias, explica que, comparada con la laparoscopia, la cirugía robótica del prolapso proporciona a las pacientes un mejor confort en el postoperatorio, con mucho menos dolor, al tiempo que ayuda a los cirujanos a hacer un mejor trabajo quirúrgico al permitir una disección más cuidadosa de los tejidos.

“Todo esto influye directamente en la recuperación del paciente, que es más rápida y menos dolorosa. De hecho, en 15 días las pacientes pueden hacer una vida absolutamente normal y en mes y medio recuperan toda la actividad física, su actividad deportiva, sus relaciones sexuales, etc.”, destaca el especialista, quien detalla que la paciente fue dada de alta en 48 horas.

La recuperación

Asimismo, sobre las ventajas de esta técnica, el doctor Conde asegura que no sólo la recuperación de las pacientes es completa en un plazo de un mes, sino que también es duradera, pues se reduce considerablemente el riesgo de volver a ser intervenidas. Lo que, a su juicio, es el principal problema que tienen las técnicas quirúrgicas que resuelven el prolapso por vía vaginal.

“La colposacropexia robótica es una versión avanzada de la colposacropexia laparoscópica. Lo que hacemos es reparar el suelo pélvico en su conjunto, permitiendo que la paciente tenga una mejor recuperación funcional y una incorporación a su vida sin limitaciones. En esta cirugía reposicionamos la cúpula vaginal; colocamos en su sitio la parte de la vagina que se ha deslizado hacia abajo y que asoma por la vagina y reforzamos todas las estructuras ligamentosas del suelo pélvico”, asegura el doctor Conde, para hacer por último hincapié en que esta técnica está especialmente indicada en aquellas mujeres afectas de un prolapso de varios órganos y desean conservar sus relaciones sexuales y una vida activa físicamente.

Quirónsalud Tenerife puso en marcha el pasado mes de febrero la primera, y por el momento única, Unidad de Cirugía Robótica Avanzada de la sanidad privada en Canarias con la instalación en su centro de Santa Cruz de Tenerife de la plataforma quirúrgica Da Vinci. La adquisición de esta tecnología se ha hecho con el objetivo de ofrecer a todos sus pacientes la posibilidad de beneficiarse de las múltiples ventajas de la técnica quirúrgica mínimamente invasiva más sofisticada disponible en la actualidad y que está especialmente indicada en cirugías de alto nivel de complejidad y de difícil acceso; y que se utiliza sobre todo en procedimientos urológicos y ginecológicos, así como de Cirugía general y digestiva, Cirugía torácica y Otorrinolaringología.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 45.000 profesionales en más de 160 centros sanitarios, entre los que se encuentran 55 hospitales con aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (nueve de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

