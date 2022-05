Las nuevas tecnologías reducirán el gasto y mejorarán la eficacia del sector sanitario Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 12:35 h (CET) DIGITALIZACIÓN, INNOVACIÓN Y SEGURIDAD MARCAN EL FUTURO DE UNA NUEVA SANIDAD PARA 2022. El próximo jueves 26 de mayo tendrá lugar la 2º edición HEALTH & PHARMA INNOVATION SUMMIT 2022 en el auditorio de EOI en Madrid y por streaming, el encuentro profesional anual de referencia sobre transformación digital para la industria farmacéutica y de la salud La sanidad está en un momento de cambio, de transformación ya no solo por lo sufrido por la pandemia sino por la transformación digital. La estrategia de transformación digital está produciendo estos cambios para que el sector sanitario y farma sea eficaz. Por eso es necesario la innovación dentro del sector, innovación que debe marcar el camino hacia la transformación de la sanidad, pero sin olvidar la sostenibilidad tanto económica como medioambientalmente. El uso de herramientas como la telemedicina, Big Data, IA entre otras, son necesarias en este momento, pero sin olvidar lo más importante a las personas y pacientes que deben estar en el centro de la transformación digital.

Health & Pharma Innovation Summit es la cita imprescindible para conocer las últimas novedades, los retos y oportunidades de la industria, con el objetivo de analizar y divulgar nuevas tendencias tecnológicas para acelerar la digitalización. Cubrirá contenido de alto nivel y debate de expertos que analizarán el ecosistema de farma y salud. Una jornada de innovación y aprendizaje donde los asistentes podrán hacer networking y conocer la experiencia de los responsables de instituciones públicas y privadas.

Organizado por Urban Event Marketing Agency el evento tendrá lugar en forma presencial en Madrid en el Auditorio de EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Av. de Gregorio del Amo 6, 28040 Madrid) y por streaming el próximo 26 de mayo de 9.15hs a 15.30hs CET. Abordará los retos y oportunidades digitales para la industria farmacéutica y el ecosistema de la salud donde se darán a conocer las últimas tendencias que aceleran la digitalización y marcarán la transformación digital en 2022/23.

El evento contará con la participación destacada de expertos en el sector Salud y Pharma; Rubén Aller Álvarez, Gestor de cuentas y especialista en servicios para sanidad; Alejandro Expósito Esteban, Business Excellence, Digital and Innovation Director en MERCK GROUP; Lucía Peñas Díez, Regional Access Manager en LABORATORIO UCB PHARMA; Miguel Ignacio Cuchi Alfaro, Director Médico HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA; Àngels Orenes, Subdirectora Enfermería y Responsable de la Gestión de Equipos profesionales del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE, entre otros.

Algunos de los temas a tratar giran sobre Telemedicina y Servicios de Salud Virtuales, Pharma 4.0, cómo vender parafarmacia digitalizando farmacias, el Digital Patient Journey, cómo la tecnología ayuda a desarrollar planes de salud personalizados, gestión de los recursos humanos presentado como un caso de éxito del Hospital de Bellvitge, cómo abordar el alineamiento de la tecnología con las necesidades cambiantes del negocio, en un contexto de volatilidad e innovación, cómo está cambiando la Sanidad, entre otros.

Como profesional del ecosistema sanitario y la industria farmacéutica, es importante estar al tanto de todas las innovaciones y saber cómo incorporarlas en el trabajo diario. Destacan la participación en el evento de Miguel Abreu, Director General en B-FY; Luis Martín Lázaro, Cofundador en LUDA PARTNERS; Alfredo González Francisco, Gerente de Grandes Cuentas en SOAINT; Carles Ger Muñoz, CEO en GPS, Anna Serrano, Pharma Director en ELOGIA PHARMA, Belén Moreno, Key Account Manager y Juan Carlos Santamaría, Director de Comunicación de INITHEALTH, entre otros.

La jornada será patrocinada por DEZZAI, B-FY, LUDA PARTNERS, NORMADAT, SOAINT, BOLD, GPS, BDH TECHNOLOGIES, INIT GROUP, AFFORHEALTH, ELOGIA PHARMA y GUNKA STUDIOS con el apoyo como media partners de Pharma Market, PMFarma, Farmaventas, El Hospital.com, dMedically, PharmaTech, Digital Innovation News, BeInCrypto, Revista Interactiva, Revista Transformación Digital, Control Publicidad, Marketing Insider Review, Diario Crítico.com, Interempresas, Pulso Pyme, The Standard CIO, Todo Startups, Emprendedores 2020, Periódico PublicidAD y con la colaboración especial de EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL y además de La Latina Valley, Quum Comunicación, Asociación Health Tech México, Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, Asociación Española de Programadores Informáticos, Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha, Cámara Argentina de Internet, Asociación de Técnicos de Informática, Clúster Big Data Madrid, Fundación Big Data, entre otros.

Acerca del evento

Health & Pharma Innovation Summit Cybersecurity & Cloud Tech Summit es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales.

Urban Event Marketing: Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT, con más de 20 años de experiencia, liderada por Mariana González Robles y Patricia Ramos Carrero.

