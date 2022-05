Spainity apuesta por el "Made In Spain" sostenible Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 12:41 h (CET) La plataforma de productos españoles más grande del mundo ya supera los 4.000 productos orgánicos producidos en nuestro país. Actualmente, 1 de cada 4 de sus vendedores ya disponen de un catálogo ECO Los productos ecológicos han llegado a Spainity para quedarse. Inicialmente en forma de alimentos, pero la sostenibilidad se está extendiendo a otras categorías, como el de la bebida, la moda e incluso, la cosmética.

Spainity nació para unificar todo el comercio nacional en una misma plataforma. Este era el único objetivo que Jose Ruiz y Carlos Martín tenían en mente a finales de 2020 con el lanzamiento de su marketplace. Un año después, entendieron que era el momento de dar un paso más hacia la sostenibilidad. Actualmente, 1 de cada 4 de sus vendedores ya disponen de un catálogo ECO y esto ha hecho que sea la categoría que más crecimiento ha experimentado en el último trimestre con más de 4.000 productos diferentes. Esto supone más de un 10% de su variedad total, ya que han alcanzado recientemente los 30.000 productos Made in Spain.

De hecho, la concienciación con el cambio climático cada vez es más importante entre los consumidores, que gastaron algo más de 2.500 millones de euros en este tipo de artículos en toda España durante 2021. Además, la demanda está aumentando alrededor de un 10% anual desde 2017.

Ante este escenario, Spainity se ha posicionado como una start-up Net Zero, ya que han incorporado en su estrategia corporativa diversas acciones para neutralizar sus emisiones de CO2, como contribuir a la reforestación plantando un árbol por cada pedido, destinar parte de su facturación a la eliminación de plásticos del mar o utilizar materiales reciclados y biodegradables en su packaging, entre muchas otras.

Desde el principio, Spainity únicamente colabora con empresas españolas. Con ello, potencian el consumo de productos de proximidad en nuestro país y disminuyen la huella de carbono de sus envíos. Por todo esto, su apuesta por acelerar el compromiso de “residuos cero” en el sector e-commerce, es total, y creen firmemente que “el futuro más próximo de las start-up, será sostenible o no será”.

