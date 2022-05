Asesoría y consultoría ambiental de la mano de AST-Recuperaciones Emprendedores de Hoy

La recuperación ambiental y gestión integral de residuos es uno de los procesos que mayor importancia tiene en el mundo.

Debido a la necesidad de implementar garantías de seguridad que mejoren el medioambiente nace AST- Recuperaciones. Esta empresa cuenta con servicios de gestión de residuos (almacenamiento y tratamiento de estos) que garantizan seguridad y protección ambiental. Además, ofrecen asesoría y consultoría ambiental para el control de residuos peligrosos y no peligrosos, donde incluyen servicios de gestión de documentos, trámites, entre otros.

¿En qué consiste la asesoría y consultoría ambiental de AST-Recuperaciones? La empresa AST-Recuperaciones y los profesionales que la conforman tienen como objetivo lograr un plan de acción para sus clientes que evite los focos de contaminación en sus actividades productivas. Por esta razón, además de dedicarse a la gestión de residuos, ofrece servicios de certificación de calidad, asesoramiento y de consultoría ambiental, que consisten en recomendaciones acerca del tratamiento y almacenamiento de residuos desde su punto de origen. Esto con el fin de garantizar servicios integrales de gestión de residuos que protejan los entornos del medioambiente de manera eficaz y segura. Asimismo, gracias a estos servicios de asesoría y consultoría, los clientes empresariales pueden llevar a cabo sus operaciones sin infringir en las normas medioambientales y sin exponer a sus empleados a riesgos laborales. Estos servicios están a cargo, en específico, de un equipo de desarrolladores de actividades de recuperación ambiental, quienes se preocupan siempre por dar respuestas inmediatas a las necesidades de los clientes.

¿Por qué elegir a AST-Recuperaciones? Los profesionales de esta compañía son especialistas en la recuperación de residuos peligrosos y no peligrosos bajo las normas de calidad de gestores de residuos autorizados. Gracias a esto, logran conseguir un servicio integral y rápido con altas garantías de seguridad y mejora del medioambiente. Una de las principales actividades de la empresa es la retirada de residuos, para las cuales cuentan con flotas de vehículos autorizados que son utilizados para el transporte de los diversos tipos de materiales. Además, trabajan de la mano de líderes del sector de la recuperación ambiental en proyectos integrales de gestión de residuos, tanto industriales como de obras civiles, desmantelamientos y recuperación de chatarras.

La empresa también cuenta con servicios de compra de productos como piezas y virutas de cobre, bronce, aluminio, plomo, zinc, acero inoxidable, estaño, entre otros. Cada una de las actividades realizadas por AST-Recuperaciones son documentadas por especialistas en consultorías ambientales y profesionales de tratamiento de plantas y gestores de residuos autorizados.

AST-Recuperaciones ofrece uno de los servicios más destacados y profesionales de asesoría y consultoría ambiental integral de residuos y chatarras, compra y venta de materiales recuperados y recolección de residuos férreos y no férreos. También incluyen consultorías ambientales acerca de aparatos eléctricos y electrónicos en todo el territorio español.



